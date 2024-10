Mundo Trump volta a subir o tom durante a campanha nos Estado Unidos e diz que Kamala tem “deficiência mental”

Por Redação O Sul | 1 de outubro de 2024

(Foto: Reprodução)

Donald Trump voltou a subir o tom contra Kamala Harris, adversária na corrida eleitoral norte-americana, e afirmou que a candidata democrata tem “deficiência mental”. O discurso foi durante a campanha eleitoral na cidade de Prairie du Chien, em Wisconsin.

A pouco mais de um mês para as eleições nos Estados Unidos, que serão no dia 5 de novembro, Trump resolveu atacar Kamala após a rival visitar a fronteira com o México na última sexta-feira (27), e prometer um controle maior para os pedidos de asilos e a entrada de imigrantes sem documentos.

“Joe Biden ficou mentalmente debilitado. Kamala nasceu assim. Ela nasceu assim. E se você pensar sobre isso, apenas uma pessoa com deficiência mental poderia ter permitido que isso acontecesse com nosso país”, afirmou o republicano.

Em sua campanha, Kamala tem tentado reforçar a diferença do seu posicionamento em relação ao concorrente: “Esta eleição é sobre duas visões muito diferentes para nossa nação e nós vemos o contraste na campanha.”

As pesquisas mostram que Kamala e Trump estão empatados tecnicamente. Ao contrário do acontece no Brasil, o voto não é obrigatório nos Estados Unidos.

Mulheres e hispânicos

Kamala aumentou a vantagem sobre Trump com apoio de mulheres e hispânicos, mostra pesquisa. A democrata agora tem vantagem sobre o republicano por 45% a 41%, de acordo com a pesquisa divulgada na quinta-feira (27), pela Reuters/Ipsos.

A vantagem de 4 pontos percentuais entre os eleitores superou a de 1 ponto que Kamala tinha sobre Trump no levantamento da Reuters/Ipsos do final de julho. A nova pesquisa, com uma margem de erro de 2 pontos percentuais, aponta que Kamala Harris obteve apoio entre as mulheres e os hispânicos.

A democrata lidera por 49% a 36% contra Trump, 13 pontos percentuais, entre estes eleitores; em julho, a vantagem era de 9 pontos entre mulheres e 6 entre os hispânicos.

Não concorrer

Na semana passada Trump, disse que não espera concorrer à eleição novamente em 2028 caso seja derrotado no pleito de novembro. Hoje com 78 anos, Trump foi o candidato republicano nas últimas três eleições nacionais e reformulou o partido nos últimos oito anos.

Em entrevista com o Sinclair Media Group, ele foi perguntado se conseguia vislumbrar mais uma candidatura caso perca para a vice-presidente, a democrata Kamala Harris. “Não, não vejo. Eu acho que seria isso aí”, disse Trump. “Eu não vejo de forma alguma.”

Mas acrescentou: “espero que seremos muito bem-sucedidos”. A lei americana impede que presidentes tenham mais de dois mandatos, sejam eles consecutivos ou não. Ou seja, se Trump vencer agora, ele não poderá concorrer em 2028.

No passado, o bilionário do setor imobiliário raramente reconhecia sequer a possibilidade de perder uma eleição, sempre agitando seus apoiadores com discursos e posts nas redes sociais prometendo vitória. Mas essa foi a segunda vez em quatro dias que ele menciona a possibilidade de derrota. As informações são do portal de notícias Terra.

