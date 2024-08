Brasil Avião com 61 pessoas a bordo cai em condomínio no interior de São Paulo. Sem sobreviventes, essa é a maior tragédia aérea em solo brasileiro desde 2007

Por Redação O Sul | 9 de agosto de 2024

Segundo a Anac, o ATR-72 é um avião bimotor de passageiros com capacidade para 68 passageiros. Foto: Reprodução/Redes Sociais Segundo a Anac, o ATR-72 é um avião bimotor de passageiros com capacidade para 68 passageiros. (Foto: Reprodução/Redes Sociais) Foto: Reprodução/Redes Sociais

Um avião com 57 passageiros e quatro tripulantes caiu em um condomínio residencial de Vinhedo, no interior de São Paulo, no início da tarde desta sexta-feira (9).

Segundo a Voepass Linhas Aéreas, antiga Passaredo, companhia aérea dona da aeronave, trata-se de um avião turboélice de passageiros, modelo ATR-72, que saiu de Cascavel (PR) com destino a Guarulhos (SP). Esse modelo comporta, segundo a Anac, 68 passageiros.

Sem sobreviventes

A prefeitura de Valinhos (SP), cidade vizinha a Vinhedo, disse que não houve sobreviventes da queda da aeronave da Voepass. Em nota, o governo de Valinhos disse ter participado de operação conjunta para assistir às vítimas do acidente aéreo que aconteceu no bairro de Capela, em Vinhedo. Foram mobilizados 20 homens, sendo 3 viaturas da Guarda Civil Municipal de Valinhos e uma viatura da Defesa Civil.

Gabinete de crise

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, disse que será criado um gabinete de crise em conjunto com o governo federal na região de Vinhedo por causa da queda da aeronave da Passaredo.

O chefe do Executivo de SP disse que conversou com o ministro dos Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, e que o gabinete contará com profissionais da Força Aérea Brasileira (FAB). Também foi alinhada a força-tarefa com a Anac.

O governador do Paraná, Ratinho Júnior, também deve fazer parte do gabinete de crise.

A Polícia Federal informou, por meio de seu diretor-geral Andrei Rodrigues, que a corporação está a caminho do local da queda com peritos especialistas em identificação de vítimas de desastres.

Nota companhia aérea

A VOEPASS Linhas Aéreas informa a ocorrência de um acidente envolvendo o voo 2283 – avião PS – VPB, nesta sexta-feira, dia 09 de agosto, na região de Vinhedo/SP. A aeronave decolou de Cascavel/PR às 11h46 com destino ao Aeroporto de Guarulhos, com 57 passageiros e 4 tripulantes.

A companhia lamenta informar que todas as 61 pessoas a bordo do voo 2283 faleceram no local. Neste momento, a VOEPASS Linhas Aéreas prioriza prestar irrestrita assistência às famílias das vítimas e colabora efetivamente com as autoridades para apuração das causas do acidente.

Informações para familiares, colaboradores e interessados também podem ser obtidas por meio do telefone 0800 9419712, disponível 24h. A VOEPASS Linhas Aéreas informa que a aeronave PS-VPB, ATR-72, do voo 2283, decolou de CAC sem nenhuma restrição de voo, com todos os seus sistemas aptos para a realização da operação.

Nota aeroporto de Cascavel

“A gestão do Aeroporto Regional de Cascavel informa que aguarda informações da companhia aérea Passaredo que, no momento, é o único órgão que detém informações oficiais.

Uma operação padrão de emergência regida pela equipe do Aeroporto está em curso para entrar em contato com as famílias de possíveis vítimas.

A aeronave que saiu do Aeroporto Regional de Cascavel com destino a Guarulhos, caiu na cidade de Vinhedo, São Paulo, na tarde desta sexta-feira (9).”

