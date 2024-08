Grêmio Torcida escolhe novo uniforme do Grêmio, inspirado na cultura charrua

Por Redação O Sul | 9 de agosto de 2024

Como a camiseta é um produto exclusivo, as entregas estão previstas para janeiro de 2025. Foto: Grêmio/Divulgação Como a camiseta é um produto exclusivo, as entregas estão previstas para janeiro de 2025. (Foto: Grêmio/Divulgação) Foto: Grêmio/Divulgação

Com mais de 54 mil votos, o desenho de Vicenzo Penteado Marques foi escolhido pela torcida do Grêmio como o novo uniforme do clube. O projeto vencedor incorpora elementos da história do Grêmio e da cultura charrua, representando os povos que viviam na região que hoje abrange o sul do Brasil, Argentina e Uruguai.

As vendas da nova camiseta começaram nesta sexta-feira (9) no site mantocopero.com.br, inicialmente exclusivas para sócios do clube. A partir deste sábado (10), às 17h, o produto estará disponível para o público em geral. Como a camiseta é um produto exclusivo, as entregas estão previstas para janeiro de 2025.

