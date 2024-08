Economia Campos Neto diz confiar que compromisso com meta de inflação prosseguirá após sua saída do Banco Central

Por Redação O Sul | 9 de agosto de 2024

Segundo presidente do Banco Central, instituição tem crescido com a autonomia e demonstrado comportamento técnico, distante do "ruído político". Foto: Pedro França/Agência Senado Segundo presidente do Banco Central, instituição tem crescido com a autonomia e demonstrado comportamento técnico, distante do "ruído político". (Foto: Pedro França/Agência Senado) Foto: Pedro França/Agência Senado

O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, disse nesta sexta-feira (9) ter confiança de que a autoridade monetária manterá o compromisso com o atingimento da meta de inflação após sua saída da instituição. Seu mandato se encerra no final do ano.

Em julho, segundo dados divulgados pelo IBGE nesta sexta-feira, a inflação acumulada nos 12 meses anteriores foi de 4,5%, alcançando assim o teto de tolerância da meta perseguida pelo BC em 2024, que é de 3% (com 1,5 ponto porcentual para mais de tolerância).

“O Banco Central tem votado de forma coesa e unânime, mostrando seu compromisso no atingimento da meta. Eu tenho confiança que isso vai ser feito após minha saída”, disse, durante o evento Prêmio Economista do ano 2024, organizado pela Ordem dos Economistas do Brasil (OEB).

Campos Neto avaliou que o Brasil enfrenta atualmente um problema maior de expectativa em relação às políticas fiscal e monetária, já que os números da economia brasileira são melhores do que os preços indicam.

Do ponto de vista da política fiscal, o presidente do BC reconheceu que o governo tem se esforçado para ancorar as expectativas. Já em relação à condução da política monetária, ele avaliou que a autoridade monetária tentou dirimir nos últimos meses qualquer tipo de ruído quanto às suas decisões técnicas.

Campos Neto reiterou ainda a importância de proteger a credibilidade do BC com decisões técnicas, para além de questões políticas. “O Banco Central tem demonstrado comportamento bastante técnico, tem tentado ficar um pouco distante do ruído político e do dia a dia. A instituição tem crescido muito com a autonomia”, avaliou.

