Por Redação O Sul | 11 de janeiro de 2025

A aeronave estava sendo utilizada para aula de voo, quando perdeu altitude. Foto: Corpo de Bombeiros de Montenegro A aeronave estava sendo utilizada para aula de voo, quando perdeu altitude. (Foto: Corpo de Bombeiros de Montenegro) Foto: Corpo de Bombeiros de Montenegro

Uma aeronave de pequeno porte caiu em Montenegro (RS), no Vale do Caí, na tarde deste sábado (11). Duas pessoas foram resgatadas com vida. Eles tiveram ferimentos leves e foram socorridos pelo Samu e pelo Corpo de Bombeiros. O acidente ocorreu por volta das 15h.

O avião estava sendo utilizado para aula de voo, quando perdeu altitude. Segundo os bombeiros, o instrutor teria tentado uma manobra para retornar ao local e pousar, mas teria atingido uma árvore de eucalipto e um poste da rede de alta tensão.

Carlos Eduardo Müller, ex-prefeito da cidade distante 60 quilômetros de Porto Alegre, era o instrutor na oportunidade. Ele e o aluno foram resgatados e receberam atendimento médico. De acordo com o Corpo de Bombeiros de Montenegro, o aluno saiu sem lesões do acidente, já Carlos Müller apresentou fortes dores na lombar, lesão na coluna e possíveis ferimentos internos. O instrutor foi encaminhado ao Hospital de Montenegro para atendimento.

O avião é um planador, ou seja, não tem motor, decola rebocado por uma outra aeronave e se mantém no ar com ajuda de correntes de vento.

Gramado

No dia 22 de dezembro, um acidente aéreo causou grande comoção no Rio Grande do Sul e no País. Dez pessoas morreram em um acidente de avião em Gramado (RS). As vítimas que estavam a bordo da aeronave e incluem crianças e adolescentes eram familiares do empresário Luiz Galeazzi, que pilotava a aeronave e está entre os mortos.

Além do empresário Luiz Galeazzi, sua esposa, a irmã de sua esposa, o cunhado, sogra e três filhos estão entre as vítimas fatais do acidente. Outras duas crianças, sobrinhos de Luiz, também estão entre os mortos.

A aeronave saiu do aeroporto de Canela, que faz divisa com Gramado. Ele voou apenas por cerca de 3 km e caiu minutos após a decolagem.

O avião caiu na área urbana da cidade, e atingiu a chaminé de um prédio, uma casa, uma loja de móveis e uma pousada. O acidente também deixou 17 pessoas feridas, das quais duas mulheres, com 51 e 56 anos, seguem internadas em estado estável. Elas estão em UTIs de queimados, uma no Hospital Cristo Redentor e outra no Hospital de Pronto Socorro (HPS), em Porto Alegre.

Uma delas, internada no Cristo Redentor, teve melhora e passou a respirar sem ajuda de aparelhos de acordo com o boletim médico divulgado na última semana. A mulher de 51 anos, que não teve seu nome divulgado, estava na pousada atingida pelo avião durante o acidente. De acordo com o boletim médico da paciente no dia do sinistro, a ela chegou ao hospital com queimaduras de 2º e 3º graus em 30% do corpo.

O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) analisa as causas do acidente, ainda sem prazo para finalizar os trabalhos. A Defesa Civil de Gramado também segue mobilizada, mas ainda não conseguiu concluir a contabilização dos danos materiais causados pela queda da aeronave.

