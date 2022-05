Rio Grande do Sul Avião de pequeno porte faz pouso forçado em Eldorado do Sul

Por Redação O Sul | 20 de maio de 2022

O piloto e o copiloto da aeronave ficaram feridos Foto: PRF/Divulgação O piloto e o copiloto da aeronave ficaram feridos. (Foto PRF/Divulgação) Foto: PRF/Divulgação

Um avião de pequeno porte realizou um pouso forçado às margens da BR-290, em Eldorado do Sul, na Região Metropolitana de Porto Alegre, no fim da manhã desta sexta-feira (20). As causas do ocorrido ainda são desconhecidas, mas serão investigadas pelo Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, sediado em Canoas.

Segundo a PRF (Polícia Rodoviária Federal), a aeronave pousou em uma lavoura de arroz recém-colhida, o que evitou maiores danos. A bordo, estavam o piloto e o copiloto, que ficaram feridos. Os dois foram encaminhados para atendimento em Canoas e não correm risco de morte.

O avião da Embraer, modelo EMB-110 Bandeirante, transportava peças automotivas e em decorrência do acidente perdeu a asa esquerda e teve a frente danificada.

Não há informação sobre uma tentativa prévia de pouso no Aeroporto de Eldorado do Sul.

A aeronave foi isolada pela PRF e pela Brigada Militar devido ao risco de explosão. O trânsito na BR-290 não precisou ser bloqueado.

O EMB-110 Bandeirante é um bimotor turboélice destinado ao uso civil e militar, desenvolvido e fabricado no Brasil pela Embraer a partir de 1973. O modelo é capaz de transportar até 21 pessoas.

A produção em série do modelo se encerrou em 1991, entretanto, uma última aeronave com foi fabricada sob encomenda para o Governo do Estado do Amazonas, em 1995. Dos 498 aviões fabricados, além dos três protótipos, em 2016, cerca de 320 unidades permaneciam em operação.

