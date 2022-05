Porto Alegre Mais 20 leitos clínicos para atendimento de adultos são abertos em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 20 de maio de 2022

A ampliação do número de leitos visa aumentar a capacidade de atendimento em um momento de crescimento das doenças respiratórias Foto: Rebeca Smarzaro Wachholz/PMPA A ampliação do número de leitos visa aumentar a capacidade de atendimento em um momento de crescimento das doenças respiratórias. (Foto: Rebeca Smarzaro Wachholz/PMPA) Foto: Rebeca Smarzaro Wachholz/PMPA

Porto Alegre passou a contar, nesta sexta-feira (20), com 20 novos leitos para atendimento de adultos pelo SUS (Sistema Único de Saúde) no Hospital Independência, na Zona Leste da cidade.

De acordo com a Secretaria Municipal da Saúde, em meio ao aumento da incidência de doenças respiratórias, as novas vagas ajudam a desafogar as urgências e emergências, possibilitando o atendimento de mais pessoas.

Para evitar a superlotação da rede hospitalar, a orientação é que, em casos de menor gravidade, os usuários busquem alguma das 132 unidades de saúde da Atenção Primária.

“Estamos unindo esforços para ajudar a suprir a demanda de internações em Porto Alegre. Com as novas vagas, a Capital já soma 121 leitos abertos, entre adultos e pediátricos, ao longo do mês de maio”, destacou o secretário municipal de Saúde, Mauro Sparta.

