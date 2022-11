Brasil Avião da FAB desaparece com dois militares a bordo durante voo em Santa Catarina

Por Redação O Sul | 4 de novembro de 2022

Monomotor e tripulação são alvo de buscas na região da Grande Florianópolis. (Foto: Divulgação/FAB)

O Corpo de Bombeiros realiza buscas por um monomotor da Força Aérea Brasileira (FAB) que perdeu o sinal na região de Tijucas, Grande Florianópolis (SC), durante voo de treinamento com dois militares na tarde desta sexta-feira (4). O desaparecimento foi confirmado por meio de nota oficial.

A aeronave é um modelo “T-25 Universal” da Academia da Força Aérea (AFA). Conforme as autoridades, o Centro de Coordenação de Salvamento Aeronáutico de Curitiba (PR) atua na coordenação das operações para localizar o monomotor e sua tripulação.

Uma aeronave C-105 Amazonas e um helicóptero H-36 Caracal da FAB foram acionados para sobrevoar a região. Além disso, um helicóptero do Corpo de Bombeiros de Santa Catarina foi deslocado para reforçar o rastreamento e uma equipe de resgate em terra já trabalha de forma conjunta.

O chamado chegou à corporação por volta das 16h30min, de acordo com os registros. A última localização detectada,foi entre os municípios de Canelinha e Tijucas. Um oficial dos bombeiros se manifestou, no final da tarde, compartilhando com a imprensa algumas questões:

“A gente não tem como afirmar se ela caiu ou se fez um pouso forçado. O tempo lá está ruim, mas não sei dizer se, naquele momento, chovia. Nem se isso foi fator que possa ter contribuído para o desaparecimento”.

Buscas noturnas

Os bombeiros informaram que as buscas seguirão por terra durante a noite. A Defesa Civil de Canelinha foi acionada para dar apoio. De acordo com o prefeito local, Diogo Maciel, um sinal de fumaça e luzes teriam sido vistos no Morro de Morretes, localizado na mesma região, para a qual se dirigiram as equipes.

A aeronave T-25 de instrução da Academia da Força Aérea Brasileira é de Pirassununga (SP) e tem capacidade para duas pessoas a bordo. O desaparecimento ocorreu a 49 quilômetros ao norte de Florianópolis.

“Essa aeronave pode ter antecipado um pouso forçado”, informou a FAB. “Até que se encontre efetivamente algum indício ou algum destroço, ou uma parte da aeronave, a gente não tem como confirmar se ela caiu ou se fez um pouso forçado. Mesmo se fez um pouso forçado, a situação dos pilotos, nada disso é possível saber.”

Conforme os Bombeiros, uma equipe do helicóptero sobrevoava a região desde o começo da noite, e a FAB já acionou os recursos de busca e salvamento da própria corporação. “Vem de Campo Grande (MS). Acredito que estejam a caminho”, afirmou o tenente-coronel.

