Por Redação O Sul | 5 de outubro de 2024

A chegada ao Brasil está prevista para este domingo. Foto: Divulgação A chegada ao Brasil está prevista para este domingo. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

Decolou às 13h18min (horário de Brasília) deste sábado (5) o primeiro voo de repatriação de brasileiros da área de conflito no Líbano. A aeronave KC 30, da Força Aérea Brasileira (FAB), deixou o Aeroporto de Beirute com 229 pessoas, além da tripulação e três animais domésticos.

A chegada ao Brasil está prevista para este domingo (6), no fim da manhã, na Base Aérea de São Paulo, em Guarulhos. Antes, o avião faz parada técnica em Lisboa, Portugal. A Operação Raízes do Cedro foi determinada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva a partir do acirramento do confronto entre Israel e o grupo Hezbollah, que atua no Líbano. A logística de repatriação envolve o uso de aeronaves e de servidores da Força Aérea Brasileira e um intenso trabalho de articulação do Itamaraty nos bastidores.

“O primeiro voo de repatriação da Operação Raízes do Cedro já decolou. A previsão é resgatar as pessoas que manifestaram interesse em retornar ao Brasil, com prioridade para idosos, mulheres, crianças, grávidas e pessoas com deficiência”, postou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva em seu perfil no Instagram.

Na tripulação do KC-30, há uma equipe multidisciplinar com três médicos, dois enfermeiros e dois psicólogos para garantir acolhimento e assistência. A repatriação estava prevista para sexta-feira (4), mas foi adiada para análise das condições de segurança. Na noite de quinta, os bombardeios israelenses em direção ao Líbano foram intensificados. Até mesmo áreas próximas do aeroporto de Beirute chegaram a ser atingidas.

O KC-30 usada neste primeiro voo de repatriação é um avião com cerca de 240 lugares, autonomia para até 14.500 quilômetros e foi utilizado várias vezes nos voos humanitários de resgate de brasileiros na zonas de conflito em Israel e em Gaza desde o início da crise Oriente Médio, em outubro de 2023.

Com 59 metros de comprimento, é a maior aeronave operada pela Força Aérea Brasileira. Tem capacidade de uso em operações estratégicas, apoio logístico e missões humanitárias. Em casos de calamidade pública, como desastres naturais ou emergências médicas, também pode realizar missões de Evacuação Aeromédica (EVAM) para atender a múltiplos pacientes.

O voo se assemelha ao perfil dos 13 que foram feitos na Operação Voltando em Paz, realizada em 2023 para resgatar quase 1.600 brasileiros e mais de 50 animais domésticos das zonas de conflito em Israel, na Faixa de Gaza e na Cisjordânia.

O Ministério da Agricultura e Pecuária manteve a flexibilização de regras para entrada de cães e gatos acompanhando cidadãos repatriados e refugiados. As diretrizes facilitam o processo de ingresso desses animais no Brasil.

Com isso, as unidades da Vigilância Agropecuária Internacional (Vigiagro), em conjunto com a Coordenação de Trânsito e Integração Nacional de Cargas e Passageiros, passam a adotar protocolo especial para animais de estimação provenientes do Oriente Médio.

O procedimento permite que tutores ingressem com seus pets sem a apresentação imediata de documentos sanitários exigidos em condições normais.

