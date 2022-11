Mundo Avião prestes a decolar bate em caminhão e pega fogo em aeroporto no Peru

Por Redação O Sul | 18 de novembro de 2022

A Latam informou inicialmente que não havia mortos. Mais tarde, no entanto, a administradora do aeroporto disse que dois bombeiros aéreos morreram em solo no acidente. Foto: Reprodução A Latam informou inicialmente que não havia mortos. Mais tarde, no entanto, a administradora do aeroporto disse que dois bombeiros aéreos morreram em solo no acidente. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

Um avião da Latam prestes a decolar no aeroporto internacional do Peru em Callao (cidade vizinha de Lima) bateu em um caminhão na pista nesta sexta-feira (18). O avião, um Airbus A320Neo, prefixo CC-BHB, começou a soltar muita fumaça quase imediatamente.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a emergência ocorreu às 15h25 de Lima (13h25 de Brasília). Mario Casaretto, chefe da corporação, disse que quatro unidades de atendimento dos bombeiros foram empregadas no incidente, de acordo com o “El Comércio”.

Mortos

A Latam informou inicialmente que não havia mortos. Mais tarde, no entanto, a administradora do aeroporto, Lima Airport Partners, disse em nota que dois bombeiros aéreos morreram em solo no acidente.

A empresa aérea confirmou o acidente com o voo na rota Lima-Juliaca (uma cidade no interior do Peru) durante a decolagem no aeroporto de Lima. A Latam firmou que está neste momento na sala de gerenciamento de crises levantando informações, e que a prioridade é o atendimento aos passageiros, tripulação e equipe de solo.

Segundo dados do site Flightradar24, que faz monitoramento de aeronaves, o avião estava a 238 km/h no momento da decolagem. A operação no aeroporto de Callao foi suspensa até a tarde de sábado.

