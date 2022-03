Mundo Avião em que a cantora Miley Cyrus viajava para o Paraguai é atingido por raio

Por Redação O Sul | 23 de março de 2022

Compartilhe esta notícia:











Miley se apresentará no Lollapalooza Brasil no sábado Foto: Reprodução Miley se apresentará no Lollapalooza Brasil no sábado. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O avião em que a cantora norte-americana Miley Cyrus viajava rumo a Assunção, capital do Paraguai, foi atingido por um raio e precisou fazer um pouso de emergência na madrugada desta quarta-feira (23).

Segundo uma postagem da artista no Instagram, ela e sua equipe estão bem, mas não conseguiriam chegar ao destino. A cantora se apresentaria no festival Asunciónico. O evento precisou ser cancelado por causa de um temporal.

O voo de Miley saiu de Bogotá, na Colômbia, com destino ao aeroporto Silvio Pettirossi, na capital paraguaia. No entanto, fez o pouso de emergência no aeroporto Guaraní, próximo à Ciudad del Este, também no Paraguai.

Na mensagem, a cantora explicou que o avião foi pego por uma tempestade inesperada e atingido por um raio. “Minha tripulação, banda, amigos e familiares que viajavam comigo estão seguros depois de um pouso de emergência”, afirmou.

Ela postou uma foto do avião danificado nas redes sociais. Miley se apresentará no Lollapalooza Brasil no sábado (26).

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo