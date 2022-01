Geral Avião faz pouso de emergência e interdita pista de aeroporto em Campinas

Por Redação O Sul | 27 de janeiro de 2022

Avião saiu do Aeroporto Internacional Viracopos, de Campinas (SP) e teve que retornar e fazer um pouso de emergência. (Foto: Divulgação)

Um avião que saiu do Aeroporto Internacional Viracopos, de Campinas (SP), e pousaria em Goiânia (GO) teve que retornar e fazer um pouso de emergência na manhã desta quinta-feira (27). A pista de Viracopos ficou interditada para pousos e decolagens por 20 minutos para que a aeronave voltasse.

A aeronave havia decolado às 8h05min, mas pediu emergência para voltar para Viracopos. Segundo a assessoria de imprensa do aeroporto de Campinas, o pouso ocorreu às 9h16min. O terminal deu prioridade para o avião e preparou ambulância, mas a descida ocorreu sem problemas.

Por conta da situação, a pista ficou fechada de 9h10min às 9h30min. Depois, os voos voltaram a ocorrer.

De acordo com site FlightRadar24h, a aeronave que pediu para fazer o pouso de emergência, da Azul, deu voltas em Campinas e na região de Holambra antes de pousar.

Em nota, a Azul afirma que a aeronave pediu prioridade para pouso por questões técnicas. “A companhia ressalta que prestou toda a assistência necessária, conforme previsto na resolução 400 da Anac, e que já providenciou a reacomodação de seus Clientes em voos da própria companhia”.

“A Azul lamenta os aborrecimentos causados e reforça que medidas como essas são necessárias para garantir a segurança de suas operações”, completou a companhia.

Outros casos

No último dia 13, o voo AD2637, da companhia aérea Azul, fez um pouso de emergência na cidade de Vitória, após o falecimento de um passageiro a bordo. O translado partiu de Porto Alegre e tinha como destino Recife.

Em nota, a Azul afirmou que “o cliente chegou a receber os primeiros atendimentos, mas, infelizmente, não resistiu e veio a óbito. A companhia lamenta o ocorrido e destaca que está está prestando toda a assistência necessária aos familiares”.

Já no último dia 9, um voo da companhia KLM teve um pouso forçado pelo mesmo motivo. Na ocasião, o voo iria até a Argentina, mas precisou pousar no Aeroporto Internacional de Brasília, após o falecimento de uma passageira de 75 anos.

O consórcio Inframérica, responsável pelo Aeroporto de Brasília, disse que a mulher, que era argentina, passou mal durante o voo e teve morte natural entre as 3h e as 3h30min da manhã. As informações são do portal de notícias G1 e da CNN.

