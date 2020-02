Mundo Avião faz viagem de 1.600 km para retornar ao Canadá após passageiro mentir que tinha o coronavírus

Por Redação O Sul | 5 de fevereiro de 2020

James Potok, 28 anos, falou em voz alta que havia contraído a doença Foto: Reprodução James Potok, 28 anos, falou em voz alta que havia contraído a doença. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

Um avião da WestJet que partiu de Toronto, no Canadá, para Montego Bay, na Jamaica, foi forçado a voltar ao local da decolagem após um passageiro declarar que havia contraído o coronavírus na China. O piloto fez uma viagem de mais de 1.600 quilômetros para retornar ao aeroporto de origem.

O passageiro disse que tinha feito uma viagem recente ao país asiático, segundo reportagem do site Business Insider. Assim que James Potok, 28 anos, falou em voz alta que havia contraído a doença, a tripulação do avião imediatamente tomou todas as precauções necessárias.

Ao chegar em Toronto, Potok passou por exames e foi constatado que ele não tinha sintomas da doença. O canadense foi acusado de crime contra a propriedade e vai responder perante a Justiça.

Segundo informações do site FlightRadar24, o avião iniciou o retorno perto de Jacksonville, na Flórida (EUA), após duas horas de voo.

