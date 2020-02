Um avião militar da Academia Geral do Ar, na Espanha, caiu no Mar Mediterrâneo, segundo a polícia da localidade de San Javier ao site “El Español”, nesta quinta-feira (27). O piloto morreu no acidente. Segundo o veículo, alguns aviões foram vistos voando em formação, como é de costume, e um deles, que aparentemente deixava um rastro de fumaça, acabou caindo no mar.