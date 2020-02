Notas Mundo Justiça alemã considera constitucional veto a véu islâmico em tribunais

Por Redação O Sul | 27 de fevereiro de 2020

O Tribunal Federal Constitucional da Alemanha, a instância jurídica mais alta do país, julgou nesta quinta-feira (27) que proibir o uso do véu islâmico por advogados e estudantes de direito em determinadas atividades uma corte de Justiça não fere a Constituição do país. Uma estudante teuto-marroquina havia questionado a proibição em um tribunal do país.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Notas Mundo

Deixe seu comentário