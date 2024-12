Rio Grande do Sul Avião que caiu em Gramado 3 minutos após a decolagem tinha como destino o Interior de SP

Por Redação O Sul | 22 de dezembro de 2024

Aeronave havia feito o trajeto inverso na sexta-feira, trazendo os mesmos ocupantes. (Foto: Reprodução)

O bimotor que caiu em Gramado (Serra Gaúcha), matando todos os seus dez ocupantes, tinha como destino a cidade de Jundiaí (SP). A aeronave havia aterrissado no Aeroporto da cidade vizinha Canela na sexta-feira (20), pilotada desde a cidade paulista pelo mesmo empresário que acabaria perdendo a vida junto com nove familiares no acidente da manhã desse domingo (22).

De acordo com a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero) e autoridades locais, o grupo estava na região para conferir de perto as atrações o evento “Natal Luz”, principal atração turística de Gramado nesta época do ano e que prossegue até o dia 19 de janeiro.

As vítimas são Luiz Claudio Galeazzi, sua esposa, a sogra, as três filhas adolescentes do casal, uma cunhada do empresário, o marido dela e três crianças desse segundo casal. Todos moravam em São Paulo. Outras 17 pessoas que estavam em solo ficaram feridas ou intoxicadas pela fumaça do incêndio decorrente da colisão – duas, em estado grave, foram conduzidas a hospitais de Porto Alegre.

No que se refere à aeronave acidentada, trata-se de um bimotor turbo-hélice modelo Piper Aircraft 42 Cheyenne 400, de matrícula PR-NDN e fabricado em 1990. Ainda não há informações sobre o histórico e situação atual do veículo, que caiu cerca de 3 minutos após decolar do Aeroporto de Canela.

A tragédia ocorreu às 9h17min, em área próxima à Avenida das Hortênsias, trecho da rodovia estadual RS-235 que liga as duas cidades. Em meio a forte neblina (ainda não se sabe se o mau tempo foi determinante), o avião colidiu contra a chaminé de um prédio residencial, o segundo andar de uma casa e, por último, uma loja de móveis ainda vazia, explodindo em seguida.

O cenário pós-acidente era de destruição, nevoeiro e muita fumaça pela queima de combustível. Devido ao pouco tempo de voo entre a a decolagem e a queda, é provável que o tanque estivesse cheio.

Notas da FAB e SSP-RS

Confira, a seguir, as notas divulgadas ao longo do dia pela Força Aérea Brasileira (FAB) e pela Secretaria da Segurança Pública do Rio Grande do Sul (SSP-RS).

– FAB: “Neste domingo (22), investigadores do 5º Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Seripa 5), órgão regional do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), localizado em Canoas (RS), foram acionados para realizar a Ação Inicial de uma ocorrência envolvendo uma aeronave sem identificação de matrícula até o momento em Gramado (RS).

Na Ação Inicial são utilizadas técnicas específicas, conduzidas por pessoal qualificado e credenciado que realiza a coleta e a confirmação de dados, a preservação dos elementos, a verificação inicial de danos causados à aeronave, ou pela aeronave, e o levantamento de outras informações necessárias à investigação”.

– SSP-RS: “A Secretaria da Segurança Pública do Rio Grande do Sul confirma a queda de um avião de pequeno porte em Gramado na manhã deste domingo (22). O Corpo de Bombeiros Militar controlou o incêndio decorrente da queda da aeronave, que havia decolado de Canela. O avião colidiu na chaminé de um prédio, depois no segundo andar de uma residência e, então, caiu sobre uma loja de móveis. Destroços ainda alcançaram uma pousada.

No atendimento inicial da ocorrência, pelo menos 15 pessoas foram encaminhadas para o hospital da cidade, a maioria em razão de ter inalado fumaça do incêndio provocado pela queda. O local está isolado pela Brigada Militar. As forças de segurança permanecem no local fazendo o trabalho de rescaldo e resgate. A Polícia Civil investiga o caso”.

(Marcello Campos)

