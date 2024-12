Rio Grande do Sul Empresário morto em queda de avião em Gramado já havia perdido a mãe em acidente aéreo

Especialista em reestruturação de empresas e gestão de crises, Luiz Cláudio Galeazzi estava com a esposa, três filhas, e alguns outros membros da família. (Foto: Divulgação)

Um trágico acidente aéreo ocorreu em Gramado, na Serra Gaúcha, envolvendo um pequeno avião. A aeronave, pilotada pelo empresário Luiz Claudio Salgueiro Galeazzi, de 61 anos, caiu após colidir com uma chaminé, atingindo uma casa e caindo sobre uma loja. A tragédia resultou na morte do empresário, que era proprietário do avião e da empresa Galeazzi & Associados.

O acidente, além de vitimar Luiz Galeazzi, levantou questões sobre a segurança das operações aéreas. O empresário, formado pela Fundação Getúlio Vargas, tinha uma carreira notável na área de gestão e era conhecido por sua atuação em vários setores econômicos, como telefonia, saúde e varejo.

Este evento marca a segunda tragédia aérea na família, após sua mãe falecer em um acidente semelhante em 2010. Ela perdeu a vida em um acidente com um avião bimotor que caiu em Iperó, na região de Sorocaba, a cerca de 125 quilômetros de São Paulo, em janeiro de 2010.

A queda do avião em Gramado provocou um incêndio de grandes proporções. Pelo menos 17 pessoas ficaram feridas, duas delas sofreram queimaduras graves e foram transferidas para atendimento em Porto Alegre. A resposta das autoridades foi rápida, com o governador do RS, Eduardo Leite, informando previamente que não havia sobreviventes entre os ocupantes da aeronave.

Gramado, conhecida por sua celebração de Natal, teve seu cotidiano alterado pelo acidente. A Avenida das Hortênsias, uma das principais vias da cidade, abriga várias atrações turísticas e estava no auge de sua temporada com o Natal Luz (que teve as atrações desse domingo suspensas), que atrai milhões de visitantes.

