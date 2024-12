Rio Grande do Sul Mortos em queda de avião na Serra Gaúcha incluem três adolescentes e duas crianças

Por Redação O Sul | 22 de dezembro de 2024

Registro do momento em que o grupo se dirigia à aeronave para viagem de volta a Jundiaí. (Foto: Reprodução)

Em nota divulgada na tarde desse domingo, a empresa paulista de consultoria Galeazzi & Associados confirmou a morte de seu proprietário Luiz Claudio Galeazzi, 61 anos, em queda de um bimotor durante manhã na cidade de Gramado (Serra Gaúcha). Outras nova pessoas perderam a vida, todas ocupantes do avião, moradoras de Jundiaí (SP) e ligadas à família do executivo, que era também o piloto. Dentre as vítimas estão três adolescentes e duas crianças.

Confira, a seguir, a lista.

– Tatiana Natucci Niro, esposa de Luiz Cláudio.

– Maria Eduarda Niro Galeazzi, filha do empresário.

– Maria Elena Niro Galeazzi, filha do empresário.

– Maria Antonia Niro Galeazzi, filha do empresário.

– Lilian Natucci, sogra do empresário.

– Veridiana Natucci Niro (cunhada do empresário).

– Bruno Cardoso Munhoz Guimarães Araújo (marido de Veridiana).

– Giulia, filha de Veridiana e Bruno.

– Matteo, filho de Veridiana e Bruno.

O acidente ocorreu em área de imóveis residenciais e comerciais às margens da Avenida das Hortênsias (RS-235). Horário: 9h17min, apenas 3 minutos após a decolagem no Aeroporto de Canela. As vítimas estavam na cidade desde sexta-feira (20) para curtir atrações do evento “Natal Luz”.

O trabalho de retirada dos corpos foi iniciado pelo Instituto-Geral de Perícias (IGP) por volta das 18h. Devido às características do acidente (impacto seguido de incêndio), serão submetidos a análise de DNA para confirmação de suas identidades. Ainda não há informações sobre liberação, translado para São Paulo e sepultamento.

Fundada no final da década de 1980, Galeazzi & Associados é especializada em restruturação de empresas e gestão de crise. Luiz Claudio estava no comando desde 2022, com a morte do fundador, seu pai, vítima de câncer – coincidentemente, a mãe do executivo também faleceu em um acidente aéreo, em Sorocaba (2010).

Na mesma nota em que informou os nomes da família vitimados nesse domingo, a empresa acrescentou: “A Galeazzi reafirma o compromisso de acompanhar as investigações sobre o acidente. Pedimos respeitosamente que o direito à privacidade da família seja respeitado neste momento tão delicado”.

(Marcello Campos)

2024-12-22