Rio Grande do Sul Após acidente aéreo em Gramado, programação do Natal Luz é retomada

Por Redação O Sul | 23 de dezembro de 2024

Compartilhe esta notícia:











O 39º Natal Luz de Gramado iniciou no dia 24 de outubro e prossegue até 19 de janeiro de 2025 Foto: Reprodução de vídeo O 39º Natal Luz de Gramado iniciou no dia 24 de outubro e prossegue até 19 de janeiro de 2025. (Foto: Reprodução de vídeo) Foto: Reprodução de vídeo

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Após suspender a programação de domingo (22) em solidariedade às vítimas do acidente aéreo que deixou dez mortos e 17 feridos em Gramado, na Serra Gaúcha, o 39º Natal Luz retoma os seus espetáculos a partir desta segunda-feira (23).

Às 20h, acontece o “Nativitaten” no lago do Centro de Eventos Serra Park. Entre as atrações gratuitas, às 16h, ocorre a apresentação “Oly, Despertando a Magia da Bondade” na Vila de Natal, localizada na Praça das Etnias, e, às 19h, o cantor Rodrigo Soltton se apresenta no palco da Rua Coberta.

Das 14h às 18h, o Papai Noel recebe visitantes em sua casa na Vila de Natal e, às 20h, acontece o acendimento das luzes no Centro da cidade. A programação completa pode ser conferida no site www.natalluzdegramado.com.br.

O 39º Natal Luz de Gramado iniciou no dia 24 de outubro e prossegue até 19 de janeiro de 2025.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/apos-acidente-aereo-em-gramado-programacao-do-natal-luz-e-retomada/

Após acidente aéreo em Gramado, programação do Natal Luz é retomada

2024-12-23