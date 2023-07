Brasil Avião desaparecido no Paraná com três pessoas a bordo é encontrado. Ninguém sobreviveu

Por Redação O Sul | 7 de julho de 2023

As três pessoas que estavam no monomotor foram encontradas mortas. (Foto: Reprodução)

O avião monomotor que desapareceu segunda-feira (3) na região da Serra do Mar foi encontrado na tarde dessa sexta (7), próximo ao Pico Canavieiras, no litoral do Paraná, segundo a Força Aérea Brasileira (FAB). De acordo com o governador Ratinho Junior, as três pessoas que estavam no avião não sobreviveram.

De acordo com a imprensa local, a Força Aérea Brasileira (FAB) informou que os corpos foram encontrados no avião, que estava a cerca de 20 quilômetros de onde deveria ter aterrissado. O local é de mata fechada e difícil acesso. Uma equipe de resgate desceu de rapel no local onde o avião foi visualizado, por volta das 13h30min.

A aeronave havia decolado às 7h50min de Umuarama, no noroeste do Estado, e deveria pousar por volta das 10h30min em Paranaguá. Mas denxou de enviar sinais cerca de 10 minutos antes do horário previsto para a chegada.

A aeronave desapareceu do radar às 10h14min, próximo à Serra da Prata, em Guaratuba, no litoral do Paraná. Durante o percurso, a aeronave não havia acionado o chamado “ELT” (sinal de localização de emergência). O Corpo de Bombeiros Militar disse ter recebido aviso, por volta das 14h, a respeito do desaparecimento.

As buscas começaram no mesmo dia e se concentraram sobre uma região de Mata Atlântica entre os municípios de Guaratuba e Morretes. De acordo com o Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas (BPMOA), as buscas foram feitas por meio de voos baixos, além de equipes por terra. Conforme a corporação, há dificuldade de deslocamento no local.

Vítimas

Além do piloto Jonas Borges Julião, 37 anos, estavam a bordo dois servidores da Casa Civil do governo paranaense. São eles Heitor Guilherme Genowei Junior, 42 anos, e Felipe Furquim, de 35.

Jonas é de Sete Quedas, a 468 quilômetros de Campo Grande, mas ainda criança teria se mudado da região de fronteira com o Paraguai para Umuarama, onde morava com a esposa.

Heitor, além de assessor da Casa Civil, era dono de um posto de combustíveis em Umuarama. Já Felipe atuou como diretor do Instituto Água e Terra na cidade paranaense, entre 2019 e 2022, depois como diretor-geral da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Sustentável. Por último, atuava como assessor do governo paranaense.

Apuração

A FAB se solidarizou com os familiares das vítimas e detalhou que o monomotor foi localizado pela aeronave H-60 da corporação. Segundo a corporação, para realizar as primeiras diligências no local do acidente foram acionados agentes do 5º Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Seripa V), localizado em Canoas (RS), órgão regional do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa).

Avião desaparecido no Paraná com três pessoas a bordo é encontrado. Ninguém sobreviveu

2023-07-07