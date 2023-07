Brasil Queda de avião no Paraná: saiba quem são as vítimas de acidente na Serra do Mar

Por Redação O Sul | 7 de julho de 2023

Aeronave que desapareceu na Serra do Mar levava três pessoas. (Foto: Reprodução)

O governo do Paraná confirmou a morte dos três ocupantes do avião monomotor que havia desaparecido após decolar município de Umuarama há cinco dias. Na aeronave estavam Heitor Genowei Junior, Felipe Furquim e Jonas Borges Julião. O Piper Arrow PA-28R-200 foi localizado pela Força Aérea Brasileira (FAB).

Os dois servidores foram identificados como Heitor Genowei Junior, superintendente do Viaje Paraná, divisão da Secretaria de Estado do Turismo, e Felipe Furquim, assessor da Casa Civil na região noroeste. Antes, ele comandava o escritório regional do Instituto Água e Terra, em Umuarama.

Heitor Genowei Júnior é empresário e dono de um posto de combustível em Umuarama, no noroeste do Paraná. Felipe Furquim já foi diretor do Instituto Água e Terra (IAT) em Umuarama, entre 2019 e 2022, e diretor-geral da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Sustentável (Sedest) em 2022, mas agora é assessor da Casa Civil.

Julião é natural de Sete Quedas, em Mato Grosso do Sul, cidade a 468 quilômetros de Campo Grande. Ele vivia desde criança em Umuarama, no Paraná, e era casado.

“Perdi amigos”

O governador do Paraná Ratinho Júnior lamentou pelas redes sociais, nesta sexta-feira, a morte dos passageiros do avião monomotor que desapareceu na Serra do Mar no início da semana.

“Nesse trágico acidente aeronáutico perdi amigos que acreditavam arduamente na nossa gestão. Deixo toda a minha solidariedade às famílias nesse momento de intensa dor”, escreveu o governador. “Depois de cinco dias de intensa busca e muita esperança, é com imenso pesar que comunico que três corpos foram encontrados nesta tarde na Serra do Mar”, acrescentou.

Buscas

A FAB comandou as operações de busca desde o desaparecimento da aeronave. A força militar cobriram ao longo da semana uma área de cerca de três mil quilômetros quadrados. No solo, bombeiros e policiais militares vasculharam cerca de 120 km² nos últimos dias. Nesta quinta-feira, de acordo com o governo do Paraná, três equipes se infiltraram na mata, após serem deixadas por um helicóptero na Torre da Prata, um dos pontos mais altos da região. De lá, drones foram controlados para tentar localizar a aeronave.

As buscas tiveram início na última segunda-feira, após o avião Piper Arrow PA-28R-200, que levava três pessoas, desaparecer durante a manhã, enquanto voava do Aeroporto de Umuarama a Paranaguá. Não se sabe ainda o que pode ter acontecido com a aeronave, que foi avistada pela última vez nas proximidades do seu destino, uma distância que demoraria cerca de 10 minutos para percorrer.

Imagens aéreas de institutos meteorológicos indicam que a região enfrentava elevada nebulosidade no dia do desaparecimento da aeronave.

