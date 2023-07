Brasil Avião que desapareceu na Serra do Mar é encontrado no Paraná

Por Redação O Sul | 7 de julho de 2023

Radar mostra que avião da FAB começou a voar em círculo na região da Serra da Canavieiras. Foto: Reprodução/ Flightradar

O avião monomotor que sumiu do radar na altura da Serra do Mar, área de Mata Atlântica no Paraná, foi encontrado na tarde desta sexta-feira (7), próximo ao Pico Canavieiras, na região da Serra do Mar, no litoral do Paraná, segundo a Força Aérea Brasileira (FAB).

De acordo com o coronel Hudson Leôncio Teixeira, secretário de Segurança Pública do Estado, dois corpos foram encontrados. Até o momento, não há informações sobre o terceiro desaparecido.

O avião sumiu na segunda-feira (3). Ele decolou de Umuarama, no Noroeste do Estado, às 7h50min e deveria pousar perto de 10h30min em Paranaguá, mas não mandou mais sinal cerca de 10 minutos antes do horário previsto para o pouso.

Estavam na aeronave Heitor Guilherme Genowei Junior, 42 anos, Felipe Furquim, 35 anos, ambos servidores da Casa Civil do Governo do Paraná e o piloto Jonas Borges Julião, de 37 anos.

Imagens de radar mostram que, durante as buscas no local, o avião da FAB altera o padrão e começa a voar em círculo na região da Pico Canavieiras.

Buscas

As buscas pela aeronave duraram cinco dias e foram concentradas em uma região serrana, de Mata Atlântica, entre os municípios de Guaratuba e Morretes, no litoral do Estado.

Conforme os bombeiros, a aeronave desapareceu do radar às 10h14min, próximo à Serra da Prata, em Guaratuba, no litoral do Paraná.

Segundo o Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas (BPMOA), as buscas foram feitas por meio de voos baixos, além de equipes por terra. Conforme a corporação, há dificuldade de deslocamento no local.

