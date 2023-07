Polícia Operação conjunta resgata trabalhadores em condições análogas à escravidão em Triunfo

Por Redação O Sul | 7 de julho de 2023

Os empregados resgatados receberão o seguro-desemprego do trabalhador resgatado. Foto: Divulgação/PRF

Uma força-tarefa coordenada pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), e composta pelo Ministério Público do Trabalho (MPT) e pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), realizou operação que resultou no resgate de nove trabalhadores que estavam em condições análogas à escravidão. A operação aconteceu, entre segunda (3) e sexta-feira (7), em Triunfo.

Durante a operação foram inspecionados cinco estabelecimentos nos municípios de Porto Alegre, Viamão, Osório e Triunfo, que desenvolviam atividades rurais, urbanas e domésticas. Os agentes da força-tarefa dedicaram-se a identificar situações de trabalho degradante e irregularidades trabalhistas.

Os trabalhadores dormiam em barracas de camping montadas dentro dos barracos de lona, sobre colchões dispostos diretamente no chão ou sobre estruturas improvisadas com tocos de madeira. Um dos trabalhadores dormia dentro de um veículo. As refeições eram preparadas em fogareiros improvisados no chão.

Os trabalhadores – que realizavam atividades de corte, desgalhe, transporte e empilhamento de madeira de eucaliptos e acácia na zona rural do município de Triunfo, foram imediatamente resgatados pela força-tarefa e tiveram garantidas suas verbas salariais e rescisórias, no valor total de R$ 29 mil.

Os empregados resgatados receberão o seguro-desemprego do trabalhador resgatado, três parcelas de um salário mínimo, emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego.

