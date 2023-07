Brasil Dinheiro esquecido: mais de R$ 7 bilhões ainda podem ser resgatados em sistema do Banco Central

Por Redação O Sul | 7 de julho de 2023

Compartilhe esta notícia:











Segundo o BC, do total disponível, R$ 5,7 bilhões para quase 36,6 milhões de CPFs. Foto: Marcelo Casal Jr/Agência Brasil Segundo o BC, do total disponível, R$ 5,7 bilhões para quase 36,6 milhões de CPFs. (Foto: Marcelo Casal Jr/Agência Brasil) Foto: Marcelo Casal Jr/Agência Brasil

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O BC (Banco Central) divulgou nesta sexta-feira (7) que R$ 7,1 bilhões ainda podem ser resgatados no Sistema de Valores a Receber (SVR). Os dados são do mês de maio. O sistema é um serviço do BC no qual é possível consultar se pessoas físicas, inclusive falecidas, e empresas têm algum “dinheiro esquecido” em banco, consórcio ou outra instituição.

Segundo o BC, do total disponível, R$ 5,7 bilhões para quase 36,6 milhões de CPFs; e R$ 1,4 bilhão para 2,8 milhões de CNPJs. De acordo com a instituição, quase 62,84% dos resgastes devem ser de até R$ 10.

Número de beneficiários

Até R$ 10: 28.158.017 beneficiários.

Entre R$ 10,01 e R$ 100: 11.274.694 beneficiários.

Entre R$ 100,01 e R$ 1.000: 4.582.906 beneficiários.

Acima de R$ 1.000,01: 796.551 beneficiários.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Brasil

https://www.osul.com.br/dinheiro-esquecido/

Dinheiro esquecido: mais de R$ 7 bilhões ainda podem ser resgatados em sistema do Banco Central

2023-07-07