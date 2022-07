Brasil Avião que seguia para Brasília retorna ao Recife após tripulação ouvir ruído no porão da aeronave

Por Redação O Sul | 24 de julho de 2022

Espaçonave retornou ao Aeroporto Internacional dos Guararapes, na Zona Sul do Recife, quase uma hora após decolar. (Foto: Infraero/Divulgação)

Um avião da Gol que seguia para Brasília retornou ao Aeroporto Internacional dos Guararapes, na Zona Sul do Recife, quase uma hora após decolar, no sábado (23). A companhia explicou, em nota, que voo 1759, que decolou às 17h24 com 177 passageiros, precisou retornar “às 18h37 após a tripulação ouvir um ruído no porão da aeronave”.

Ainda de acordo com a Gol, o pouso ocorreu normalmente após a tripulação conduzir “os procedimentos conforme preconizado”. Não foram informados, no entanto, que procedimentos foram esses.

Em solo pernambucano, o avião foi inspecionado pela equipe técnica da companhia, que não encontrou nada de anormal, ainda de acordo com a Gol. “Não houve necessidade de desembarque dos passageiros, sendo autorizado que o voo partisse novamente para Brasília”, disse.

Pela página da Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero) foi possível constatar que o voo 1759 partiu da capital pernambucana às 19h49.

Na nota, a Gol afirmou que “todos os procedimentos foram realizados com foco na segurança”.

Outros casos

Um avião da Azul Linhas Aéreas que seguia do Recife para Fernando de Noronha passou quase duas horas sobrevoando cidades da Região Metropolitana após passar por problemas técnicos, em maio deste ano.

O voo AD4090 saiu do Recife às 14h59 de 6 de maio e precisou retornar após o problema. De acordo com a Azul Linhas Aéreas, o pouso no Aeroporto Internacional do Recife ocorreu às 16h48, sem intercorrências.

Em junho de 2021 um avião também da Azul que fazia o mesmo voo precisou retornar ao aeroporto do Recife 20 minutos após decolar voo. Na época, foi dito que a aeronave teve problema após a decolagem. A assessoria de imprensa da Azul disse que não era possível “precisar” se o problema foi com a mesma aeronave.

