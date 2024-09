Mundo Avião que transportava o governador do Pará faz pouso forçado no interior do estado

Por Redação O Sul | 31 de agosto de 2024

Após aterrissagem, Helder Barbalho publicou vídeo em suas redes sociais afirmando que ninguém se feriu Foto: Reprodução . (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

O avião particular que transportava o governador do Pará, Helder Barbalho (MDB), precisou fazer um pouso forçado na manhã deste sábado (31), em Tucuruí, a cerca de 390 quilômetros de Belém.

Após o pouso, o governador publicou um vídeo em suas redes sociais no qual afirmou que ninguém se feriu com o incidente. As causas que motivaram o pouso de emergência não foram informadas.

Segundo Barbalho, a aeronave havia decolado de Cametá, a 180 quilômetros de Belém. A distância entre Cametá e Tucuruí é de aproximadamente 210 quilômetros.

“Hoje pela manhã nós estávamos chegando aqui, vindo de Cametá, tivemos um incidente, um pouso forçado, mas graças a Deus ninguém se machucou, nós estamos bem”, disse o governador.

Barbalho agradeceu por “todas as orações, todos aqueles que enviaram mensagem e agradecer acima de tudo a Deus que pôde preservar todos os passageiros”.

2024-08-31