Após suspensão do X, buscas pelo Threads aumentam na internet

Por Redação O Sul | 31 de agosto de 2024

Rede social do bilionário Elon Musk foi bloqueada no Brasil por determinação judicial Foto: Paul Hanna/Bloomberg Rede social do bilionário Elon Musk foi bloqueada no Brasil por determinação judicial . (Foto: Paul Hanna/Bloomberg) Foto: Paul Hanna/Bloomberg

Após a suspensão do X (antigo Twitter), as buscas na internet pela rede social Threads, da Meta, aumentaram intensamente entre a sexta-feira (30) e este sábado (31). Os dados são do Google Trends.

No período dos últimos sete dia, a plataforma de dados do Google aponta (veja na foto abaixo abaixo) um padrão de busca quase linear pela rede social da Meta associada ao Instagram. No entanto, a partir das 16h da sexta, picos de buscas foram registrados.

Após os picos de buscas, o patamar de pesquisas pelo Threads se manteve elevado, acima do padrão anterior. A informação indica que os usuários do X podem estar buscando alternativas à rede social a partir do bloqueio.

Às 14h da sexta-feira, antes da suspensão do X, o Threads possuía 175 milhões de usuários ativos diários no mundo. O X teve os serviços suspensos no Brasil pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal) na tarde da sexta-feira, após o proprietário da rede, o bilionário Elon Musk, desrespeitar decisão judicial anterior e não nomear um representante legal em solo brasileiro.

2024-08-31