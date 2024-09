Notícias Falha em sistema de energia causa apagão em São Paulo

Por Redação O Sul | 31 de agosto de 2024

Apagão atinge vários pontos da cidade de SP e parte de Guarulhos. (Foto: Reprodução/TV)

Um apagão provocado por falha no sistema de energia atingiu, nesse sábado (31), a Região Metropolitana de São Paulo. Pelo menos nove bairros ficaram no escuro, e milhares de pessoas foram afetadas. A falha teve início às 17h31 em uma subestação da Eletrobras, que fica em Guarulhos. Em nota, a Enel informa que “uma ocorrência envolvendo o sistema de transmissão, que não pertence à Enel, afetou o fornecimento de energia para clientes da distribuidora no fim da tarde de hoje”.

O Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) confirmou “que houve interrupção de carga de cerca de 870 MW hoje, 31/8, às 17h31, após o desligamento de todos os equipamentos da subestação Guarulhos, de propriedade da Eletrobras. Em função do ocorrido, houve interrupção das cargas da ENEL-SP atendidas pelas subestações Norte e Miguel Reale”.

O ONS disse ainda, em nota, que “aguarda informações dos agentes para analisar a causa. As equipes do ONS e dos agentes estão dedicadas para a retomada do serviço à sociedade com segurança, no menor tempo possível”.

A EDP, que é responsável pelo fornecimento de energia elétrica em Guarulhos, informou em nota “que às 17h31 houve uma ocorrência não pertencente ao sistema de energia da EDP que impactou parte da cidade de Guarulhos, principalmente na região de Vila Galvão, Gopouva, Vila Rosália, Macedo, Parque Continental e Parque Santo Antônio”. A companhia ainda ressaltou “que realizou manobras em seu sistema para reduzir o impacto aos seus clientes, e acompanha as demais medidas externas para o total restabelecimento da energia”.

Restabelecimento

Por volta das 20h a Enel conseguiu restabelecer a energia elétrica em todas as regiões atingidas pelo apagão elétrico por quase três horas na cidade de São Paulo. A Avenida Paulista e ruas paralelas, como a Alameda Santos, ficaram completamente sem luz por cerca de uma hora e meia, até a energia ser retomada perto das 19h.

A Eletrobras afirmou que vai apurar as causas do desligamento. “A SE Guarulhos foi inteiramente religada e opera normalmente, tendo sido restabelecido o fornecimento ao sistema interligado nacional. Os times técnicos estão no local e as causas do desligamento estão sendo investigadas e serão informadas posteriormente em novo comunicado.”

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) informou, em nota, “que acompanha o processo de recomposição das cargas de responsabilidade do Operador Nacional do Sistema (ONS), transmissoras e distribuidoras envolvidas, e está em permanente contato com as equipes das empresas responsáveis.” A Aneel disse que o ocorrido será fiscalizado “para identificação das causas e apuração de responsabilidades”.

