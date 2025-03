Esporte Aviator e slots lideram em cassinos online no Brasil

Por Redação O Sul | 22 de março de 2025

Os jogos online já conquistaram fãs em massa no país. Foto: Pixabay Os jogos online já conquistaram fãs em massa no País. (Foto: Pixabay) Foto: Pixabay

Enquanto o Congresso brasileiro ainda debate a legalização de cassinos em resorts, com o Ministro do Turismo garantindo aprovar os cassinos no Brasil em breve , os jogos online já conquistaram fãs em massa no país. Um levantamento recente divulgado pela casa de apostas KTO, com números de 2024, revelou tendências interessantes sobre os títulos preferidos dos brasileiros.

O maior destaque foi o jogo Fortune Tiger, popular “jogo do tigrinho”, que liderou os rankings de popularidade praticamente o ano inteiro. Mantendo importantes níveis de participação, chegou a ultrapassar 59% em determinados meses. A diferença para o segundo colocado foi mais apertada no número de rodadas: 15,9% do total, contra 15,3% para o slot Fortune Rabbit.

No entanto, outro jogo que chamou atenção nos números da KTO foi o Aviator , classificado na categoria crash game. Mesmo disputando espaço entre dezenas de slots, o título da Spribe permaneceu firme entre os cinco mais populares ao longo do ano, atraindo média de 16,6% dos jogadores de cassino do site e 3,4% das rodadas disputadas.

Prova que esta modalidade mais dinâmica continua conquistando muitos fãs, mesmo que ocupe uma distante segunda posição na preferência dos brasileiros. O domínio dos slots é absoluto, representando mais de 91% das jogadas realizadas em 2024, contra 6,75% dos crash games e 0,68% para a roleta, que fecha o pódio.

Apesar da diferença, a segunda posição para os crash games, liderados pelo Aviator, mostram que a categoria manteve um público fiel mesmo após sua queda na popularidade. Outros jogos do tipo, como Spaceman e o KTO JetX — que chegou a ter um quadro especial em ação inédita de promoção no SBT — vêm na esteira do seu título mais popular, muitas vezes o superando nos multiplicadores apresentados.

Cassino ao vivo é alternativa ao Aviator

A aparição da roleta como o terceiro tipo de jogo mais popular na KTO em 2024 coloca outra categoria em foco. O cassino ao vivo é alternativa para quem gosta de emoção das apostas online, mas não aprecia a experiência proporcionada pelos slots ou crash games.

Em números absolutos, esses jogadores são minoria no país. Pesquisa comparativa realizada pela casa de apostas revelou que jogos rápidos, como slots e o Aviator, registraram sete vezes mais jogadores ativos do que o cassino ao vivo.

Ainda assim, os jogos ao vivo mostraram-se atraentes para alguns apostadores, que chegam a apostar valores mais altos por rodada — diferentemente dos jogos rápidos, que têm rodadas curtas e apostas de menor valor.

Outro fator que ajuda a manter a popularidade dos jogos rápidos são as promoções oferecidas pelos sites de apostas. Com a legislação atual proibindo bônus prévios a apostadores, as empresas têm se voltado para um novo tipo de ofertas. As Missões Diárias da KTO são um exemplo disso, com desafios diários que incentivam os jogadores a experimentarem diferentes modalidades a cada dia.

As recompensas variam, podendo ser apostas grátis ou rodadas extras em jogos populares como Sweet Bonanza e o próprio Aviator. Com ações como essa, operadoras esperam aumentar o engajamento com as opções de cassino oferecidas, incentivando diferentes escolhas por parte dos apostadores.

