Esporte Lenda do boxe, George Foreman morre aos 76 anos nos Estados Unidos

Por Redação O Sul | 22 de março de 2025

Foreman conquistou o título de campeão dos pesos-pesados em 1973 e em 1994, aos 45 anos, se tornando o lutador mais velho a levar o cinturão. Foto: Reprodução Foreman conquistou o título de campeão dos pesos-pesados em 1973 e em 1994, aos 45 anos, se tornando o lutador mais velho a levar o cinturão. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

O lendário boxeador norte-americano, George Foreman, faleceu na noite de sexta-feira (21), aos 76 anos. A informação foi confirmada pela família pelo Instagram do boxeador, sem mencionar a causa da morte.

Foreman conquistou o título de campeão dos pesos-pesados em 1973 e em 1994, aos 45 anos, se tornando o lutador mais velho a levar o cinturão. O boxeador também foi campeão olímpico em 1968.

“Com profunda tristeza, anunciamos o falecimento de nosso amado George Edward Foreman Sr., que partiu pacificamente no dia 21 de março de 2025, cercado por seus entes queridos. Um pregador devoto, um marido dedicado, um pai amoroso e um avô e bisavô orgulhoso, ele viveu uma vida marcada por uma fé inabalável, humildade e propósito”, escreveu a família.

O boxeador era casado com Mary Joan Martelly desde 1985 e deixa 12 filhos, cinco também com o nome George.

Carreira

Natural do Texas, nos Estados Unidos, Foreman rapidamente chegou ao topo dos lutadores de Boxe mundiais. Aos 19 anos, ele levou a medalha de ouro nas Olímpiadas do México, ainda lutando como amador.

Já nas disputas profissionais, foi campeão dos pesos-pesados aos 24 anos em um nocaute técnico contra Joe Frazier. Por outras duas vezes, Foreman segurou o título, em cima de Jose Roman e Ken Norton.

Em uma das lutas mais conhecidas do boxe, a “Luta do Século”, Foreman enfrentou Muhammad Ali, no Congo. O boxeador foi superado por Ali, em um nocaute no oitavo round.

Afastado dos ringues, Foreman se tornou pastor da igreja protestante. Porém, após uma pausa de dez anos, voltou à lutas em 1987, aos 38 anos, com uma série de vitórias. Aos 45 anos, Foreman foi novamente campeão dos pesos pesados, em cima de Michael Moorer.

Ao todo, foram 81 lutas na carreira – 76 vitórias, sendo 68 por nocaute, e cinco derrotas.

Além do boxe

Foreman também ficou conhecido pela marca de grills de churrasco que leva o seu nome. Também continuou na carreira de pastor até o fim da vida.

Em 2022, Foreman foi acusado de estuprar duas mulheres nos anos 1970. Ele negava as acusações.

