Por Redação O Sul | 12 de novembro de 2022

Enorme fumaça preta se formou após a colisão das aeronaves. (Foto: Reprodução/Twitter)

Dois aviões militares históricos colidiram no ar e caíram neste sábado (12) durante um show aéreo em Dallas, segundo autoridades federais.

Não há ainformações sobre quantas pessoas estavam a bordo das aeronaves ou se alguém ficou ferido. Equipes de emergência foram até o local do acidente no Aeroporto Executivo de Dallas.

Um Boeing B-17 Flying Fortress e um Bell P-63 Kingcobra colidiram e caíram por volta das 13h20 no horário local (16h20 em Brasília), informou a Administração Federal de Aviação em um comunicado. A colisão ocorreu durante o show comemorativo da Força Aérea sobre Dallas.

Hank Coates, diretor da Força Aérea Comemorativa, empresa responsável pelo evento, disse em uma coletiva de imprensa que o bombardeiro costuma ser tripulado por cinco pessoas e o avião de caça, por apenas um piloto, mas não confirmou o número de vítimas. O prefeito de Dallas, Eric Johnson, disse no Twitter que ninguém que estava no chão foi atingido durante a queda dos aviões.

Vídeos publicados nas redes sociais mostram o caça voando contra o bombardeiro, fazendo com que as duas aeronaves caíssem rapidamente no chão, causando uma grande explosão. Por outros ângulos, internautas passaram a compartilhar registros feitos do desastre aéreo.

Anthony Montoya, 27, que assistia ao show com um amigo, contou ao jornal americano The Washington Post que viu a colisão entre os dois aviões. “Eu fiquei parado. Estava em choque, não conseguia acreditar”, disse. “Todo mundo à minha volta estava engasgado. Todo mundo estava chorando, em choque.”

A Administração da Aviação Federal e o Conselho Nacional de Segurança nos Transportes vão investigar o acidente.

O B-17 é um imenso bombardeiro de quatro motores e foi uma peça importante do poder aéreo dos EUA durante a Segunda Guerra Mundial. O Kingcobra, um avião de caça americano, foi usado principalmente pelas forças soviéticas durante a guerra.

A maioria dos B-17 foram desmantelados no final da Segunda Guerra Mundial e existem apenas alguns nos dias de hoje, em grande parte estão expostos em museus ou participam de shows aéreos, de acordo com a Boeing.

A segurança de apresentações aéreas, particularmente com aeronaves militares antigas, tem sido uma preocupação há anos. Em 2011, 11 pessoas morreram em Reno, Nevada, quando um P-51 Mustang caiu sobre espectadores de uma apresentação. Em 2019, um acidente com um bombardeiro em Hartford, Connecticut, matou sete pessoas. A agência de segurança aérea dos EUA afirmou ter investigado 21 acidentes envolvendo bombardeiros da Segunda Guerra, que resultaram em 23 mortes desde 1982.

