Mundo Aviões fazem pouso de emergência no Canadá e na Noruega na mesma noite

Por Redação O Sul | 29 de dezembro de 2024

Avião na Noruega, que transportava 176 passageiros e seis tripulantes a bordo, saiu da pista e parou em uma área com gramado. (Foto: Reprodução)

Um voo doméstico com 73 pessoas a bordo precisou realizar um pouso de emergência na noite de sábado (28), no Aeroporto Internacional de Halifax Stanfield, no Canadá. O avião aterrissou sem o trem de pouso, deslizando sobre o asfalto, mas, apesar do susto e do fogo que tomou parte da aeronave, não houve mortes ou ferimentos graves entre os passageiros. Trata-se de um dos pousos forçados da noite, com o outro na Noruega.

O primeiro acidente ocorreu por volta das 21h30 no horário local (22h30 em Brasília) e interrompeu as operações no aeroporto, que permanece fechado enquanto as investigações estão em andamento. Tiffany Chase, porta-voz do aeroporto, afirmou que o avião enfrentava dificuldades técnicas no trem de pouso ao se aproximar para a aterrissagem.

De acordo com relatos de passageiros e vídeos registrados de dentro do avião, a situação foi tensa no momento do impacto. Nikki Valentine, uma das ocupantes, descreveu à CBC: “O avião ficou cerca de 20 graus para a esquerda e balançou bastante. Fogo foi visto do lado esquerdo e fumaça entrou pelas janelas.

A aeronave pegou fogo ao tocar o solo sem o equipamento de pouso, causando um rastro de chamas e fumaça, conforme registrado nas imagens divulgadas. Peter Fitzpatrick, porta-voz da Air Canada, informou que a suspeita inicial é de falha em uma engrenagem do trem de pouso, o que impossibilitou seu funcionamento adequado.

Outro incidente

Coincidentemente, outro avião precisou realizar um pouso de emergência na mesma noite, desta vez na Noruega. Uma aeronave da KLM, modelo Boeing 737-800, reportou problemas no motor pouco após decolar de Oslo com destino a Amsterdã. O avião saiu da pista e parou na grama do aeroporto de Torp, cerca de 100 km ao sul de Oslo. Apesar do impacto, nenhum dos 182 ocupantes ficou ferido.

2024-12-29