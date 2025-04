Rio Grande do Sul Azeites gaúchos conquistam premiações internacionais

Por Redação O Sul | 11 de abril de 2025

Compartilhe esta notícia:











Além disso, dois rótulos foram eleitos os melhores da competição em suas categorias: Blend e Monovarietal. Foto: Reprodução Além disso, dois rótulos foram eleitos os melhores da competição em suas categorias: Blend e Monovarietal. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Estância das Oliveiras, produtora gaúcha de azeites extravirgens, recebeu reconhecimento internacional ao conquistar prêmios em dois dos mais prestigiados concursos do setor: o GiOOC, realizado em Abu Dhabi, e o CINVE, na Espanha.

No Concurso Mundial GiOOC (Afro Asian International Olive Oil Competition), sediado nos Emirados Árabes Unidos, a marca obteve seis medalhas de ouro e uma de prata entre os sete azeites enviados. Além disso, dois rótulos foram eleitos os melhores da competição em suas categorias: Blend e Monovarietal. A avaliação foi feita às cegas por um júri composto por 20 especialistas de diversos países, seguindo os critérios estabelecidos pelo Comitê Oleícola Internacional (COI).

Já no tradicional CINVE, com mais de 20 anos de história na Espanha, a Estância das Oliveiras foi premiada com duas medalhas Gran Oro, distinção superior à medalha de ouro, e cinco medalhas Oro.

“As conquistas ganham relevância especial diante do cenário desafiador enfrentado pela olivicultura no Brasil”, afirma a empresa. Em 2024, o setor registrou a maior quebra de safra da história devido a desastres climáticos no Rio Grande do Sul. Mesmo com as dificuldades, a safra de 2025 aponta sinais de recuperação para os produtores.

Na temporada anterior, a Estância das Oliveiras já havia alcançado um marco histórico ao conquistar 84 prêmios em concursos internacionais realizados nos cinco continentes. O desempenho consolidou a marca como o azeite mais premiado do Brasil e a quinta mais premiada do mundo.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/azeites-brasileiros-conquistam-premiacoes-internacionais/

Azeites gaúchos conquistam premiações internacionais

2025-04-11