Por Redação O Sul | 9 de agosto de 2023

Com 10 mil m2 de área de preservação, trilha ecológica e vinícola para fazer o próprio vinho, o local também é uma possibilidade de investimento. Foto: Divulgação Foto: Divulgação

O Vale dos Vinhedos se prepara para receber o 1º Resort Eno Experiences do Brasil. O inovador Bacco Wine Heaven incluirá, em suas dependências, uma vinícola uma proposta onde os hóspedes poderão produzir e assinar o próprio vinho ou espumante em uma adega profissional, tornando-se, assim, Master of Wine. Ele funcionará em sistema condo-hotel, o que permite ao investidor usufruir da infraestrutura quando desejar ou, também, deixar o apartamento à disposição no pool de locação (administrado por uma central do próprio negócio) para gerar renda.

De acordo com o diretor-executivo Diogo Giacomello, do Grupo Belmais, à frente do empreendimento, a rentabilidade é estimada conforme estudo de viabilidade constante no prospecto registrado na CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e proporcional à ocupação. O empreendimento ainda contará com uma programação completa de cursos a serem realizados no local em parceria com a Vinícola Mondadori que, assim como o residencial, tem à frente o Grupo Belmais.

Com quase 18 mil m² de área construída, abrigará 372 unidades a serem distribuídas em sete torres. Os apartamentos, todos com sacada, variam de tipologia entre lofts, studios e duplex, com 1 e 2 dormitórios. Elevando ainda mais a região do Vale dos Vinhedos (RS), o Bacco abrangerá uma área de preservação de 10 mil m² e trilha ecológica. O empreendimento se vale de diversas iniciativas sustentáveis como iluminação de led, geração fotovoltaica em 100% da extensão condominial, reaproveitamento da água da chuva, telhado verde e tomada para carregamento de veículos elétricos.

Diferenciais

A vinícola, que fará parte do empreendimento, permitirá que seus moradores produzam e assinem o próprio vinho ou espumante, armazenando a barrica em adega profissional, tornando-os, assim, Master of Wine. O Bacco Wine Heaven também terá uma programação completa de cursos e workshops a serem realizados no local, em parceria com a Vinícola Mondadori, também pertencente ao Grupo Belmais, propiciando que os apreciadores sintam-se imersos no universo desta bebida milenar.

Com uma área de preservação de 10 mil m² e trilha ecológica, quesitos de sustentabilidade também integram os diferenciais do Bacco. Entre eles, iluminação de led, geração fotovoltaica em 100% da extensão condominial, reaproveitamento da água da chuva, telhado verde e tomada para carregamento de veículos elétricos.

Infraestrutura

O empreendimento, com completa infraestrutura, terá na parte exterior o wine garden, espaço fitness, terraço panorâmico com sky bar, fire bubbles, bike sharing, entre outros atrativos. Já na área indoor, haverá wine bar, jogos integrados ao lobby, kids place, centro de eventos, academia, spa com três salas de atendimento, bem como coworking com ambiente para reuniões. Ainda estão previstos coliving com grab’n go (sistema de atendimento com produtos já embalados e prontos para levar), piscina térmica coberta com ofurô e terapêutica com hidromassagem, além de sauna, restaurante e amplo centro de eventos.

O valor investido para a construção do empreendimento ficará na casa dos R$ 100 milhões. Somente na fase de pré-lançamento já foram comercializadas 35% de suas unidades. As obras devem iniciar em julho de 2023, com conclusão prevista para julho de 2026. O projeto leva a assinatura da Urban Mind Desenvolvimento e Participações e da Dallanora Projetos & Consultoria.

