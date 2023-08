Acontece Creas apresentam as últimas novidades tecnológicas no espaço Querência Inovação

Por Redação O Sul | 11 de agosto de 2023

Inauguração do espaço foi marcado por plateias lotadas e animação com projetos de sucesso

O espaço Querência Inovação foi aberto na tarde desta quarta-feira (9/8), na 78ª Semana Oficial da Engenharia e da Agronomia (Soea), em Gramado (RS), para apresentar as práticas inovadoras na área tecnológica, utilizadas pelos Creas de todo o país, como o certificado digital e fiscalização por satélite. As palestras lotaram o espaço com participantes em busca de projetos de sucesso e novidades que visem melhorar cada vez mais os serviços oferecidos aos profissionais e à sociedade.

Crea-GO: fiscalização por satélite



O gerente de fiscalização do Crea-GO, eng. civ. Jeorge Frances Rodrigues, abriu o espaço Querência Inovação, na 78ª Soea, apresentando uma tecnologia de fiscalização por monitoramento por meio de satélites. “Com essa nova técnica é possível alcançar com maior assertividade áreas de produção que estavam descobertas pela fiscalização presencial. Podemos agora ampliar a gama de fiscalização para a área do meio ambiente, para o controle de barragem, controle de obras rurais, uma infinidade de opções que podemos monitorar a partir dessa nova tecnologia”, explicou.

Essa ferramenta foi desenvolvida com o apoio do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), Polícia Federal e de uma empresa privada. “O agente vasculha com imagens de satélites, que são lançados a cada cinco dias, no máximo dez, e tem imagens reais de um mesmo local. Aí pode monitorar mudanças nas áreas e identificar novas culturas. Isso é muito importante para ter mais assertividade e dar mais proteção à sociedade”, explicou.

O gerente ressalta que o Crea-GO investiu cerca de 1 milhão de reais em equipamentos e softwares para poder processar essas imagens. “Mas não tivemos custos com a parceria com os três entes. É uma ferramenta fantástica com uma grande oportunidade de conhecimento e de ampliação de uso, porque mostra o que está sendo plantado, em que momento, se tem reserva legal, se tem barragem, se tem obras em tempo real. “É uma prova jurídica importante quando a gente fala em proteção da sociedade”, concluiu.

Crea-RN: primeiro Crea a ser autoridade de registro de Certificado Digital



O controlador do Crea-RN, Claudionaldo Câmara, apresentou o projeto que garantiu ao conselho ser a primeira Autoridade de Registro de Certificado Digital do Sistema Confea/Crea e Mútua. Claudionaldo Câmara detalhou as fases para a implantação, como foi o processo e as vantagens em oferecer esse serviço aos profissionais da Engenharia, da Agronomia e das Geociências.

“O nosso profissional lida diariamente com contratos, com processos que precisam de assinatura e a forma mais rápida e segura é o certificado digital”, disse o controlador que participou de todo o processo, desde a idealização até a implantação.

Claudionaldo explicou que o trabalho iniciou em agosto de 2022. “Passamos por várias fases, como auditorias, até conseguir, do Instituto Nacional de Tecnologia da Informação do Governo Federal, autorização para ser uma certificadora”. O processo contou com a tecnologia e a expertise do Serpro. “Foi um processo longo que se iniciou logo após a carteira digital e é uma continuidade do projeto de inovação do Crea-RN para oferecer o benefício aos profissionais”, afirmou.

O controlador ressaltou que a distribuição para os profissionais é a preço de custo, porque não existe interesse comercial. O próximo passo é tentar junto ao Confea a normatização para buscar a regulamentação para que todas as plataformas do Sistema sejam acessadas via certificado digital.

Ao final, a presidente do Crea-RN, eng. civ. Ana Adalgisa, subiu ao palco para agradecer o empenho dos servidores que sempre estão inovando e trazendo novidades para os profissionais do Rio Grande do Norte e convidou o então diretor administrativo da época que iniciou o projeto, eng. seg. trab. Giovanni Marques, por encampar e dar o start ao processo de emissão do certificado digital aos profissionais do estado potiguar.

O representante legal da Autoridade Certificadora Serpro, Osni Adolpho Bunn Junior, elogiou o pioneirismo do conselho e disse que os demais Creas vão conseguir alcançar o feito com mais rapidez, após a experiência do Crea-RN, que está sendo compartilhada. No Rio Grande do Norte existem 12 empresas certificadoras: o Crea-RN é o primeiro órgão público a conseguir autorização para ser uma Autoridade Certificadora.

