Acontece Naturale apresenta nova linha de produtos na Expoagas 2023 em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 10 de agosto de 2023

Com várias atividades programadas e palco de grandes novidades e lançamentos, a feira vai contar com a presença da Naturale

A Expoagas acontece em Porto Alegre, na Fiergs, em Porto Alegre, de 22 a 24 de agosto de 2023. Com várias atividades programadas e palco de grandes novidades e lançamentos, a feira vai contar com a presença da Naturale.

A indústria de Lagoa Vermelha, no Norte do Estado, apresenta no evento três lançamentos e as suas tradicionais linhas de produtos, que cada vez mais conquistam os paladares e a saúde dos consumidores. Esta é a nona vez que a Naturale participa da Expoagas.

Entre os destaques está a Supreme Granola Power Protein, linha que atende demanda de veganos e praticantes de esportes. Uma verdadeira revolução no mercado de granolas, oportunizando 24g de proteína. É ideal para quem busca uma alimentação rica em nutrientes e sem adição de açúcares.

A combinação de aveia integral, castanha de caju, semente de abóbora e pepita de girassol proporciona um sabor único, além de oferecer benefícios à saúde. Outra novidade que promete conquistar os consumidores é a nova receita do Gran Protein Naturale, granola proteica.

Versátil, o produto é uma ótima opção para compor lanches, cafés da manhã e da tarde, e o pós-treino. A granola é enriquecida com whey protein, soy protein e colágeno, totalizando 30 g de proteína.

O diferencial está na ausência de adição de açúcares, tornando-a uma alternativa saudável para quem busca equilíbrio na alimentação, além de ser um excelente complemento à prática esportiva. Sabor tradicional e cacau.

Natália Dolzan, gerente de marketing da Naturale, destacou o bom momento que a empresa vive, abordando ainda os lançamentos desse ano. “Trata-se de um superalimento que oferece fibras, proteínas e nutrientes essenciais ao nosso organismo e ideal para quem busca mais saúde e pratica esportes. E além dos produtos tradicionais da Naturale, buscamos sempre estar atentos às tendências e demandas de mercado, numa renovação do portfólio que soma ainda mais adeptos à alimentação saudável”, avalia Natália.

Para marcar esse momento, na terça-feira, dia 22 de agosto de 2023, às 17h30, a equipe da Naturale na Expoagas irá realizar um evento para apresentar as novidades. Além dos lançamentos, a indústria vai oportunizar uma experiência exclusiva de degustação para os convidados com coquetel que será assinado pela chef Mônica Ruschel, tendo é claro a aveia como protagonista. O evento também deve ser marcado por um bate-papo sobre saúde e esporte com a nutricionista Viviane Braz.

Sobre a Naturale

Criada em março de 2000, na cidade de Lagoa Vermelha, no Rio Grande do Sul, a Naturale, se consolida no mercado como importante fornecedora de produtos de aveia para grandes redes supermercadistas. Trabalhando com foco em um cereal funcional, genuinamente saudável e indispensável no cardápio dos brasileiros.

A Naturale vem conquistando de forma sólida o seu espaço no setor de alimentos funcionais em todo o Brasil e no Mercosul. Tendo como matéria prima a aveia, a empresa gaúcha acredita no potencial desse cereal, fomentando toda a cadeia produtiva da região onde está localizada a unidade fabril.

Tem desenvolvido produtos com sua marca e para diversas marcas próprias. Mensalmente a Naturale utiliza mais de três milhões de quilos de aveia à produção de flocos, flocos finos, farinha, granolas, barras Nuts, barras de cereais, cookies, aveias saborizadas (banana e canela; mel e chocolate), e mueslis. Mais em www.cereaisnaturale.com.br e pelo Instagram @cereaisnaturale

