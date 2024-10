Rio Grande do Sul Badesul destina R$ 1,8 milhão para obras de pavimentação em Nova Petrópolis

A previsão é de que as atividades sejam concluídas no primeiro semestre de 2025. Foto: Prefeitura de Nova Petrópolis

O Badesul destinou R$ 1,8 milhão para a pavimentação da rodovia municipal Estrada Rio Caí, em Nova Petrópolis. O investimento ocorre por meio do programa Badesul Cidades. O valor faz parte do aporte total de R$ 3,8 milhões, sendo R$ 2 milhões provenientes do Programa Pavimenta RS, para reforma em um trecho de dois quilômetros da rodovia.

“É um investimento estratégico que vai ajudar no fluxo da região”, disse o titular da Sedec, Ernani Polo. “A parceria entre Badesul e governo do Estado é crucial para a viabilidade da execução dos serviços, iniciados em junho deste ano, que resultarão em melhorias na qualidade de vida dos moradores e no desenvolvimento econômico da região”, afirmou o presidente do Badesul, Claudio Gastal. “Além disso, as obras vão favorecer o escoamento da produção até a BR-116, reduzindo os custos de transporte.”

Atualmente, estão sendo realizados serviços de terraplenagem e limpeza de vegetação no trecho. Em seguida, ocorrerá a regularização e compactação do subleito e a execução da sub-base. Por fim, será aplicado o asfalto e realizada a sinalização da Estrada Rio Caí. A previsão é de que as atividades sejam concluídas no primeiro semestre de 2025.

