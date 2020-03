O Badesul está presente na Expodireto Cotrijal 2020, em Não-Me-Toque. A feira começou nesta segunda-feira (02) e vai até a sexta-feira (06). A instituição se apresenta como uma excelente alternativa para que os produtores agrícolas do Rio Grande do Sul possam modernizar as suas propriedades. A feira é destaque na difusão de tecnologias e inovação do país no segmento. O Badesul, agência de fomento do Estado, está preparado para realizar ótimos negócios na Expodireto 2020, feira internacional integrada com a cadeia produtiva do agronegócio.

O estande do Badesul está localizado no Lote 914 do Parque Expodireto Cotrijal, em Não-Me-Toque, Rio Grande do Sul. A instituição está disponibilizando aproximadamente R$ 100 milhões em recursos para o desenvolvimento do agronegócio. Os financiamentos são direcionados à aquisição de colheitadeiras, tratores, implementos agrícolas, equipamentos de irrigação, açudes, correção de solos, armazenagem, energia fotovoltaica e para tantos outros fins serão oferecidos para modernização do setor primário gaúcho.

O Badesul tem forte atuação no financiamento ao investimento no setor agropecuário do Estado – aproximadamente 40% da sua carteira de financiamento são de projetos do agronegócio. “O Badesul acredita no desenvolvimento aliado à inovação. A modernização e a inovação no segmento do agronegócio trazem desenvolvimento e progresso para o Rio Grande do Sul, aumenta a produtividade e a qualidade no setor.”, afirma a diretora-presidente do Badesul Jeanette Lontra.

Através do atendimento de técnicos especializados no agronegócio, o Badesul também está capacitado para atender todas as propostas qualificadas para financiamentos do setor agrícola para contribuir com o desenvolvimento e progresso do segmento, inclusive com possibilidade de contratar operações durante a feira. A equipe do Badesul aguarda a visita de clientes em seu estande na Expodireto 2020.

Badesul na Expodireto 2019:

Captação em propostas de financiamentos – R$ 162.927.807,95

Projetos – 140