Por Redação O Sul | 3 de março de 2020

A Secretaria Estadual da Fazenda anunciou que pagará, nesta quarta-feira (4), o grupo de servidores que recebem líquidos até R$ 3.500. O valor estava previsto para entrar nas contas apenas dia 10. Devido a variações no fluxo de caixa será possível quitar os contracheques antes, informou a secretaria.

Com este novo pagamento, o Tesouro do Estado quita os salários para 64% dos vínculos, referentes à folha de fevereiro do Poder Executivo.

Os demais depósitos permanecem como já anunciado. No dia 11 de março, o Tesouro do Estado pagará os salários até R$ 5.500 (82%) e no dia 13 de março quita integralmente a folha de fevereiro.

