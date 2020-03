Dicas de O Sul Sábado tem pôr do sol ao som de Paulo Neto no Iberê

Por Redação O Sul | 3 de março de 2020

Paulo Neto é um cantor e compositor paulista. Foto: Divulgação Paulo Neto é um cantor e compositor paulista. (Foto: Vinicius Angeli/Divulgação) Foto: Divulgação

O pôr do sol do Guaíba será o cenário da apresentação do músico paulista Paulo Neto, no próximo sábado (7), às 18h, em frente à Fundação Iberê Camargo. No repertório, samba, blues, rock, funk e pop. O show gratuito marca uma nova etapa na carreira de Neto, que, além de composições inéditas, relembra canções que o levaram a abrir shows de nomes, como Bia Ferreira, Francisco, El Hombre e Liniker e os Caramelows.

Paulo Neto é um cantor e compositor paulista. Nascido em Ribeirão Preto (SP), mudou-se para Porto Alegre em 2015, onde iniciou sua trajetória artística e cultural. Em solo gaúcho, integrou os grupos Gatos de Rua e o SÔMA.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Dicas de O Sul

Deixe seu comentário