Por Redação O Sul | 23 de agosto de 2022

Nos seis primeiros meses do ano foram aprovadas 910 novas operações de crédito, num total de R$ 304,6 milhões. Foto: Divulgação Nos seis primeiros meses do ano foram aprovadas 910 novas operações de crédito, num total de R$ 304,6 milhões. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

Focado no incentivo do crescimento econômico, inovação tecnológica e redução de desigualdades regionais, o Badesul obteve lucro de R$ 28 milhões no primeiro semestre de 2022. No período, foram aprovadas 910 novas operações de crédito, projetos considerados aptos pela área técnica, num total de R$ 304,6 milhões.

Os desembolsos chegaram a R$ 210 milhões tanto para o financiamento de novos investimentos na economia gaúcha, como para a sustentação de investimentos antes apoiados, ao que se soma a integralização de R$ 2,9 milhões em fundos de investimentos em participações. O saldo atual de operações ativas do Badesul é de R$ 2 bilhões.

Os resultados foram divulgados nesta terça-feira (23) em almoço na sede da instituição, com a presença do governador Ranolfo Vieira Júnior, a direção do Badesul e o secretário de Desenvolvimento Econômico, Joel Maraschin. O governador ressaltou o trabalho de fomento desenvolvido pelo banco, em especial, durante a pandemia da covid-19, quando a instituição também recebeu recursos do governo gaúcho para incentivar micro e pequenas empresas.

“Todos nós fomos golpeados pela pandemia. E aqueles que estão lá na ponta, empreendedores que fazem a economia girar, tiveram um importante suporte do Badesul. Logo após a pandemia, o banco injetou R$ 400 milhões na economia gaúcha através de financiamentos sem juros”, lembrou Ranolfo.

De acordo com a presidente do Badesul, Jeanette Lontra, a instituição mantém o seu propósito em apoiar empresários dos mais diversos setores, produtores rurais e o setor público. “Afirmando o seu comprometimento na promoção do desenvolvimento e do progresso do Rio Grande do Sul”, acrescentou, acompanhada do vice-presidente e diretor de Operações e Inovação, Flavio Lammel, e do diretor financeiro, Kalil Sehbe Neto.

Conforme o balanço, o patrimônio líquido do Badesul alcançou R$ 800 milhões, apresentando crescimento em relação aos registrados no primeiro semestre de 2020 (R$ 731,7 milhões) e de 2021 (743,9 milhões).

