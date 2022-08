Rio Grande do Sul Startup inova na venda de insumos agrícolas com modelo ‘porta a porta’ no campo

Por Redação O Sul | 23 de agosto de 2022

Proposta visa encurtar os intermediários da cadeia de vendas, proporcionando condições e preços diferenciados para o produtor. Foto: Divulgação Proposta visa encurtar os intermediários da cadeia de vendas, proporcionando condições e preços diferenciados para o produtor. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

O agronegócio ganha, a cada dia, mais destaque no cenário econômico. Com capacidade de expansão de produtividade e produção e de geração de oportunidades de emprego e de negócios, o setor é, reconhecidamente, um dos mais importantes da economia brasileira e uma das principais locomotivas do progresso do país. Esse cenário despertou o interesse de quem atua nos mais diferentes setores, mesmo em áreas urbanas, e vem provocando um movimento de pessoas que decidiram trocar a vida na cidade pelo campo.

Inspirado nessa tendência, uma startup quer revolucionar a forma como os produtores compram seus produtos agrícolas. E o Rio Grande do Sul tem sido uma das principais regiões a aderir ao novo sistema. Inspirado no formato de venda colaborativa, o formato de negócio começou a ser criado há três anos pela startup Produce, de Chapecó (SC), e hoje já conta com mais de 4.000 consultores cadastrados em praticamente do território brasileiro.

Qualidade e entrega

O agricultor Donizete da Luz é consultor da Produce em Ernestina (RS), desde o ano passado. Dono de uma propriedade voltada para a produção leiteira onde também produz milho, avezem e silagem, ele conta que se interessou pelo trabalho e renda extra devido ao compromisso da startup com qualidade e entrega dos insumos.

“O produto é muito bom, o preço bem em conta e a entrega rápida, então percebi que o negócio era bom para faturar uma renda extra”, conta Donizete. O produtor, de 28 anos, ressalta que a facilidade proporcionada pela tecnologia também faz a diferença. “Hoje em dia a gente tá sempre com o telefone na mão e o aplicativo oferecido pela Produce facilita muito. Como é uma cidade pequena, meus clientes são basicamente os vizinhos e amigos e pessoas que tenho contato nas redes sociais”.

A proposta visa encurtar os intermediários da cadeia de vendas, proporcionando condições e preços diferenciados para o produtor. Os consultores – chamados de Producers -, visitam as propriedades onde oferecem todo o apoio técnico, após receberem treinamento e capacitação necessária. Além disso, a entrega dos insumos é realizada diretamente no endereço do agricultor, sem outro intermediador.

