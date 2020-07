Economia Badesul oferece fundo de crédito para o setor turístico

Por Redação O Sul | 7 de julho de 2020

Por meio do Fungetur, os empresários podem buscar recursos para investimentos em seus negócios Foto: Divulgação

O Badesul, agência de fomento ligada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo, dispõe de um fundo de crédito exclusivo para empresas da cadeia produtiva do turismo gaúcho. Por meio do Fungetur (Fundo Geral de Turismo), os empresários podem buscar recursos para investimentos em seus negócios.

O fundo tem linhas para investimento em capital fixo, bens e capital de giro. O valor financiável é de até R$ 30 milhões, com carência de 12 a 60 meses. O prazo para a amortização do valor financiado varia de 60 a 240 meses.

Conforme o titular da Secretaria, Rodrigo Lorenzoni, o Fungetur é mais uma ferramenta de apoio e de fomento ao setor turístico. “Em razão da pandemia, o setor foi severamente afetado. Por isso, o fundo pode minimizar os impactos e possibilitar a continuidade de muitos empreendimentos que movimentam a nossa economia, geram empregos e renda”, disse.

Para ter acesso ao crédito, é preciso que a empresa esteja com o registro regular no Cadastur (Cadastro dos Prestadores de Serviços Turísticos), programa do governo federal com a parceria dos Estados.

