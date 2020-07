Porto Alegre Anexo do Hospital Independência, em Porto Alegre, já atendeu quase 70 pacientes com coronavírus

7 de julho de 2020

Foto: Divulgação

Pouco mais de três semanas após a sua inauguração, o Anexo Covid do Hospital Independência, em Porto Alegre, já atendeu pelo menos 67 pacientes. Desses, 33 tiveram alta por recuperação, quatro foram transferidos para UTIs, três foram transferidos por motivo de especialidade e três morreram.

Atualmente, o anexo tem 24 dos seus 60 leitos ocupados. A unidade serve como retaguarda para desafogar a lotação de hospitais que atendem casos de alta complexidade. “Foi um exemplo de inovação e um sinal de confiança da prefeitura, que acredita na qualidade do trabalho realizado aqui. Essa unidade nos possibilita ampliar os atendimentos do SUS, com um impacto muito positivo”, diz o diretor de Propósito de Desenvolvimento da Sociedade Sulina Divina Providência, Mario Abílio Jaeger Neto.

O espaço atende as pessoas que tiveram alta de UTIs ou que não necessitam desse tratamento. O espaço foi inaugurado em para atender pacientes com Covid-19 de média e baixa complexidade. O prédio ficou pronto em 30 dias e é uma parceria dos grupos Gerdau, Ipiranga e Zaffari e do Hospital Moinhos de Vento, com gestão do Hospital Independência.

Com investimento de R$ 10,4 milhões, a estrutura foi entregue à rede pública de saúde e ficará como um legado para a cidade. A operação é 100% SUS.

