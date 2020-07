Porto Alegre Saiba em quais locais o estacionamento na área azul continua permitido em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 7 de julho de 2020

As áreas de estacionamento rotativo localizam-se em pontos de grande circulação de pessoas Foto: Cristine Rochol/PMPA

Para diminuir a circulação de pessoas nas ruas de Porto Alegre em meio à pandemia de coronavírus, a prefeitura proibiu os motoristas de estacionarem em vagas de estacionamento rotativo entre 7h e 19h.

As restrições de utilização da área azul entraram em vigor nesta terça-feira (07). Segue permitido estacionar apenas nas áreas próximas a hospitais e serviços públicos de saúde. Nesses pontos, o pagamento deve ser feito pelo parquímetro, já que as vendas pelo aplicativo estão suspensas, com permanência máxima de duas horas na mesma vaga.

Vale lembrar que, para a segurança dos usuários, é indispensável o uso do álcool em gel antes e após o manuseio do equipamento. Confira aqui os locais onde o estacionamento é permitido.

“Por ser uma situação atípica, podem ser necessários alguns ajustes. Caso o usuário tenha dúvidas sobre os locais que seguem permitidos, basta observar se o parquímetro mais próximo à vaga está funcionando. Se o equipamento estiver desligado, é porque não está permitido. O mais importante é que todos só saiam em casos de extrema necessidade”, explicou o diretor de Operações da EPTC, Paulo Ramires.

As áreas de estacionamento rotativo localizam-se em pontos de grande circulação de pessoas, basicamente em regiões com concentração de comércio. Como apenas os serviços essenciais estão liberados para o funcionamento, a medida é mais uma ação para reduzir a movimentação nas ruas, conforme a prefeitura. A iniciativa causou polêmica.

