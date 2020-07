Bem-Estar Em dois meses, planos de saúde perdem 283 mil clientes no Brasil

Por Redação O Sul | 7 de julho de 2020

A quantidade de clientes dos planos de saúde vem caindo desde 2015 Foto: Divulgação Em maio, o número de beneficiários no País caiu para 46,829 milhões de pessoas. (Foto: Reprodução) Foto: Divulgação

Os planos de saúde brasileiros perderam 283 mil clientes em dois meses, segundo balanço divulgado nesta terça-feira (07) pela ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar). Em maio, o número de beneficiários caiu para 46,829 milhões de pessoas, contra 47,113 milhões no final de março.

A redução do número de clientes ocorre em meio à pandemia de coronavírus e ao aumento do desemprego no Brasil. Em maio do ano passado, o número de clientes totalizava 46,956 milhões.

A quantidade de clientes dos planos de saúde vem caindo desde 2015. Somente em 2018, houve uma estabilidade nos números. Em 2019, houve uma perda de 60,4 mil clientes. Em dezembro de 2014, o setor chegou a reunir 50,49 milhões de clientes.

A perda de beneficiários tem sido puxada pela diminuição dos planos individuais. Em maio, essa modalidade de contratação tinha 8,95 milhões de clientes, ante 9,042 milhões em igual mês de 2019.

Nos planos coletivos empresariais, o número de beneficiários caiu para 31,609 milhões – 61 mil pessoas a menos na comparação anual.

Os números da ANS mostram ainda que existem atualmente 739 operadoras em atividades no País com 17.692 planos ativos.

Já o número de clientes na segmentação exclusivamente odontológica cresceu no País e chegou a 25,373 milhões – alta de 979 mil na comparação anual. Em maio do ano passado, eram 24,394 milhões.

