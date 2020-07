Rio Grande do Sul Simers faz ação em hospitais no aniversário de Pelotas

Por Redação O Sul | 7 de julho de 2020

Iniciativa visa contribuir com o combate à pandemia da Covid-19

No aniversário de 208 anos da cidade de Pelotas, no Sul do RS, comemorado nesta terça-feira (07), o Simers (Sindicato Médico do Rio Grande do Sul) promoveu uma ação em sete instituições hospitalares da cidade.

A entidade médica instalou um dispenser de álcool em gel em cada um desses locais, com a marca do Simers, como forma de contribuir com o combate à pandemia da Covid-19 e fortalecer a campanha “Consciência”, lançada para reforçar a importância da higienização das mãos.

Os hospitais beneficiados são:

– Santa Casa de Misericórdia

– Sociedade Portuguesa de Beneficência

– Hospital Universitário São Francisco de Paula, da UCPel

– Hospital Escola da Universidade Federal de Pelotas (UFPel)

– Hospital de Campanha (Covid-19)

– Hospital Clinicanp

– Hospital Miguel Piltcher

