Por Redação O Sul | 19 de julho de 2023

O goleiro deixou de ser titular após uma sequência de "atos de indisciplina" Foto: Lucas Uebel/Grêmio O goleiro deixou de ser titular após uma sequência de "atos de indisciplina" (Foto: Lucas Uebel/Grêmio) Foto: Lucas Uebel/Grêmio

O Bahia está interessado em contar com o goleiro Adriel, do Grêmio. Nos últimos dias, as negociações entre o clube e o jogador avançaram. A proposta de empréstimo, com compensação financeira, está com o Tricolor. O goleiro tem contrato com o Grêmio até o final da temporada de 2024.

O jogador teria interesse do Estoril, de Portugal, mas acabou não avançando a negociação. Adriel foi revelado pelo clube gaúcho, virou titular, mas foi retirado do time no início da temporada de 2023. O atleta foi retirado do time por uma série de atos de indisciplina.

Com isso, Adriel jogou apenas uma partida com a camisa do Tricolor na vitória diante do Athletico Parananese por 2 a 1, na Arena da Baixada.

