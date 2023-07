Grêmio Presidente do Inter Miami nega conversas com Luis Suárez

Por Redação O Sul | 19 de julho de 2023

A imprensa informou que o jogador estaria perto de um acerto com o time norte-americano Foto: Lucas Uebel/Grêmio A imprensa uruguaia informou que o jogador estaria perto de um acerto com o time norte-americano (Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA) Foto: Lucas Uebel/Grêmio

Após ser divulgado que Suárez estaria perto de um acerto com o Inter Miami, o presidente do clube, Jorge Mas, negou a informação. O presidente falou em entrevista para a TyC Sports, da Argentina.

O mandatário disse que o centroavante é jogador do Grêmio e que respeita o seu contrato com o clube gaúcho.

“É um jogador histórico e que tem relação com Jordi Alba, Sergio Busquets e Messi. É um jogador do Grêmio e respeito isso”, falou o presidente.

Além disso, Jorge Mas negou que tenha alguma negociação com o Grêmio ou até mesmo com o centroavante uruguaio. “Se falou muito, mas não temos negociações com Grêmio ou com Luis”, disse o presidente.

2023-07-19