Porto Alegre Baile da Cidade apresenta atrações na Redenção neste sábado em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 25 de março de 2025

São 15 atrações musicais de vários estilos que irão se apresentar no palco montado em frente ao Espelho d'água. Foto: Cesar Lopes/PMPA São 15 atrações musicais de vários estilos que irão se apresentar no palco montado em frente ao Espelho d'água. (Foto: Cesar Lopes/PMPA) Foto: Cesar Lopes/PMPA

Dentro das comemorações para marcar os 253 anos de Porto Alegre, acontece neste sábado, 29, o tradicional Baile da Cidade, a partir das 15h, no Parque da Redenção. São 15 atrações musicais de vários estilos que irão se apresentar no palco montado em frente ao Espelho d’água.

Atrações

15h – DJ Carol Teodoro (abertura);

15h10 – Filhos da Vivência (roda de capoeira);

15h30 – Cláuda Quadros (cantora);

15h45 – Nego Izolino (samba de raiz);

16h10 – Os Gaúchos (grupo folclórico internacional);

16h35 – Estância da Azenha (CTG);

17h – Visionários – Tributo a Charlie Brown (banda);

17h30 – Alma Gaúdéria (grupo tradicionalista);

18h10 – Negra Jaque (hip hop);

18h40 – Banda Municipal 100 anos + Nei Lisboa;

19h50 – Xandele (do 1º Festival de Música);

20h20 – Mocidade da Lombra do Pinheiro (Escola de samba do Grupo Bronze);

20h50 – União da Tinga (Escola de samba Campeã do Grupo Prata);

21h20 – Imperadores do Samba (Escola de samba Campeã do Grupo Ouro);

22h40 – Papas da Língua.

